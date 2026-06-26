वृश्चिक राशिफल 27 जून: चंद्रमा बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस, मंगल लाएगा रिश्तों में तनाव
Vrischika Rashi Aaj Ka Rashifal 27 June: आज चंद्रमा की एनर्जी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता दिखेगा। वहीं मंगल के चलते बहसबाजी भी संभव है। जानें वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन?
यह दिन आपको केंद्र में ला सकता है। चंद्रमा आपकी राशि से गुजरते प्रभाव जैसा आत्मविश्वास दे रहा है, इसलिए लोग आपकी मौजूदगी और बात दोनों पर ध्यान देंगे। मन में कई विचार एक साथ चलेंगे। कुछ बातें साफ दिखेंगी, कुछ में हल्का भ्रम भी रहेगा। यही कारण है कि हर बड़े निर्णय को थोड़ी सोच के बाद लेना बेहतर होगा। सामाजिक दायरे में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। किसी काम के लिए सराहना, अच्छी प्रतिक्रिया या सम्मान जैसा अनुभव मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नए संपर्क, पूछताछ या ऑर्डर की संभावना बन रही है। फिर भी केवल उत्साह में आकर वादा न करें। जो संभाल सकें, वही लें। अंदर से आप मजबूत रहेंगे, लेकिन कभी कभी अपनी ही योजना पर दोबारा भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। दिन का असर अच्छा है, बस जल्दबाजी और भावनात्मक प्रतिक्रिया को थोड़ा कम रखें। इससे फायदा कई दिशाओं में दिखाई देगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण रहेगा, पर स्पष्टता भी जरूरी होगी। अगर आप किसी के करीब हैं तो आपकी बातों का असर गहरा रहेगा, इसलिए आधी बात या टेस्ट लेने वाली शैली से बचें। पार्टनर आपकी उपस्थिति चाहता है, केवल सलाह नहीं। विवाहित लोगों को दिनचर्या, यात्रा, परिवार या काम के दबाव के बीच समय निकालना होगा। मंगल साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी बहस भी जल्दी गर्म हो सकती है। सिंगल लोग किसी दिलचस्प व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी सोच समझ लें। भरोसा धीरे बनाना ही ठीक रहेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज में यह दिन प्रगति देने वाला हो सकता है। व्यापारियों को अलग अलग स्रोतों से बातचीत, रेफरल या नए काम की संभावना मिलेगी। नौकरीपेशा लोग अपनी समझ और प्रस्तुति से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। वरिष्ठों से बातचीत में आत्मविश्वास रखें, पर अपनी सीमा भी जानें। भाग्य से जुड़े ग्रह सहयोग दे रहे हैं, इसलिए सीखने, ट्रेनिंग, आवेदन, यात्रा आधारित काम या नई जिम्मेदारी में अच्छा रुझान बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान ठीक रहेगा, पर मन बार बार विषय बदल सकता है। इसलिए एक समय में एक ही काम पकड़ें। जो लोग रिसर्च, लेखन, डिजाइन या रणनीति वाले काम में हैं, उन्हें अच्छा आउटपुट मिल सकता है। जरूरी फैसला लेते समय केवल जोश नहीं, तथ्य भी साथ रखें।
वृश्चिक राशि का फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं, लेकिन विवेक ज्यादा जरूरी है। आय या काम बढ़ाने की संभावना बन सकती है। फिर भी जोखिम वाले निवेश में बिना जांच कूदना ठीक नहीं रहेगा। किसी दोस्त, एजेंट या परिचित की बात पर तुरंत भरोसा न करें। कारोबार में एडवांस, शर्तें और डिलीवरी समय साफ रखें। खर्च बहुत भारी नहीं दिखते, लेकिन दिखावे में पैसा बहाना नुकसानदेह हो सकता है। समझदारी यह होगी कि लाभ का हिस्सा बचत या जरूरी भुगतान की तरफ मोड़ें।
वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन मन का उतार चढ़ाव थकान दे सकता है। ज्यादा लोगों से मिलना, लगातार बोलना या कई काम साथ संभालना भारी लग सकता है। थोड़ा शांत समय निकालें। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपको संतुलित रखेगी। अगर बेचैनी हो तो गहरी सांस और छोटी वॉक मदद करेगी। देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें।
आज की सलाह: सम्मान मिल रहा है, फिर भी बड़े फैसले उत्साह नहीं, पूरी जानकारी देखकर ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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