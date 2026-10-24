आज का वृश्चिक राशिफल (24 अक्टूबर): आज वृश्चिक राशि पर वक्री शनि का असर, मेहनत पर जोर दें,

vrishchik Rashifal : किसी रचनात्मक प्रस्तुति पर प्रतिक्रिया मिले तो उपयोगी सुधार चुनें, हर राय के आधार पर पूरा काम बदलना जरूरी नहीं।

चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक प्रयास और प्रियजनों से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। बीच में मन भटके तो उसे क्षमता की कमी मानने के बजाय काम का आकार छोटा करें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। अध्ययन, बच्चों की जिम्मेदारी और रचनात्मक प्रतिबद्धताओं में नियमित मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी। परिणाम की जल्दी से अधिक उपयोगी तैयारी की गुणवत्ता देखना होगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की योजना हो तो जरूरी काम के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ें। आनंद की संभावना है, लेकिन हर अपेक्षा पूरी होने का दबाव दिन पर न डालें।

आज का वृश्चिक राशिफल करियर कैसा गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन, अनुभवी व्यक्ति से सलाह और किसी विषय का व्यापक संदर्भ समझने में मदद मिल सकती है। मार्गदर्शन पाने के लिए अपना सवाल स्पष्ट रखना जरूरी होगा। नौकरी में नई प्रक्रिया अपनानी हो तो उसका उद्देश्य समझें, केवल निर्देश याद न करें। कारोबार बढ़ाने के लिए यात्रा का प्रस्ताव हो तो पहले संपर्क की उपयोगिता और बातचीत का विषय तय करें। यात्रा अपने आप काम मिलने की गारंटी नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय का सार बिना किताब देखे लिखना उपयोगी लगेगा। याद किए उत्तर और वास्तविक समझ में फर्क पहचानें। प्रतियोगी तैयारी में गलत प्रश्नों को कारण के अनुसार अलग करें।

आज का वृश्चिक राशिफल धन कैसा शुक्र तुला राशि के बारहवें भाव में स्वराशि में वक्री हैं। सुविधा, मनोरंजन या पुरानी पसंद से जुड़े खर्च की समीक्षा के लिए यह संदर्भ उपयोगी है। वस्तु अच्छी लगने और उसकी जरूरत होने में फर्क रखें। इस्तेमाल न हो रही सदस्यता या सेवा की शर्तें देखकर अनावश्यक भुगतान रोकने पर विचार करें। पारिवारिक कार्यक्रम में अपनी आर्थिक हिस्सेदारी पहले स्पष्ट कर दें। कारोबार में यात्रा, नमूने या प्रचार पर खर्च प्रस्तावित हो तो सीमा तय रखें। संभावित ग्राहक की रुचि को निश्चित आमदनी न गिनें। उधार देने की स्थिति आए तो अपनी जरूरी रकम सुरक्षित रखें। भावनात्मक आग्रह के बीच वापसी की शर्त पूछना अनुचित नहीं है। भुगतान का रिकॉर्ड भी अपने पास रखें।

आज का वृश्चिक राशिफल धन कैसा राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू बदलाव की इच्छा और पेशेवर भूमिका से दूरी के बीच संतुलन मांगती है। निजी सुविधा के लिए काम की जरूरी प्रतिबद्धता अनदेखी न करें। साथी से बातचीत में साफ बताएं कि आपको समाधान चाहिए या अपनी बात रखने के लिए जगह। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो तो तुलना के बजाय उनकी वास्तविक कठिनाई पूछें। अविवाहित पाठक किसी नए परिचय की धीमी प्रतिक्रिया का जरूरत से ज्यादा अर्थ न निकालें। परिवार में आयोजन की तैयारी कर रहे हों तो जिम्मेदारियां सहमति से बांटें। साथ बिताया समय तभी सहज रहेगा जब किसी एक पर सारा बोझ न पड़े।

आज का वृश्चिक राशिफल हेल्थ कैसी? मन किसी परिणाम पर अटका हो तो आराम के दौरान भी वही विचार लौट सकते हैं। काम या पढ़ाई के बीच ऐसा विराम लें जिसमें स्क्रीन से नजर हटे और शरीर सहज हो। नियमित भोजन और पर्याप्त पानी जैसी जरूरतें टालें नहीं। खेलते हों तो अभ्यास से पहले शरीर तैयार करें और थकान का ध्यान रखें। अच्छा महसूस करना सुखद है, लेकिन उससे विश्राम की जरूरत खत्म नहीं होती। लगातार परेशानी हो तो पेशेवर सलाह लें। सोने से पहले तैयारी को सीमित रखें, उसे अगले दिन की हर संभावना पर सोचने का लंबा सिलसिला न बनाएं। मन शांत करने के लिए हल्की गतिविधि चुन सकते हैं।

शुभ अंक

९

शुभ रंग

लाल

शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें

कठिन विषय पर मदद मांगने से पहले अपना प्रयास और अटकने की जगह लिखें। शिक्षक या वरिष्ठ को संबंधित उदाहरण दिखाएं। मिले सुझाव के आधार पर छोटा अभ्यास पूरा करके अपनी समझ दोबारा जांच लें।

क्या न करें