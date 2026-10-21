आज का वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2026 : नीच स्थिति के मंगल हैं, अपने अनुभव को अंतिम ना मानें
vrishchik Rashifal in hindi:नौकरी में काम सौंपते समय अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। व्यवसाय में नया वादा करने से पहले उपलब्ध साधन और काम पूरा करने की अपनी क्षमता जांचें।
आज इक्कीस अक्टूबर को छोटे काम से शुरुआत करना बड़े विचारों में उलझने से बेहतर रहेगा। आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, संक्षिप्त बातचीत और अपनी ओर से की गई पहल उपयोगी हो सकती है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में आ जाएगा। इसके बाद घर, सुविधा और मन की स्थिरता से जुड़े विषय अधिक ध्यान मांग सकते हैं। घरेलू वातावरण अच्छा बनाने की गुंजाइश है, लेकिन हर व्यक्ति का मन सहज रहेगा, ऐसा मानना ठीक नहीं। अपनी कार्यसूची में थोड़ा खाली स्थान रखें, ताकि किसी पारिवारिक जरूरत से पूरी व्यवस्था न बिगड़े।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। किसी विषय को व्यापक नजरिए से समझने, अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने और अध्ययन की दिशा साफ करने में मदद मिल सकती है। सहायता अपने आप मिलने या यात्रा से लाभ होने का निष्कर्ष न निकालें। इसी राशि और भाव में नीच स्थिति के मंगल हैं, इसलिए केवल अपने अनुभव को अंतिम मानकर सलाह खारिज न करें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी में नियमित अभ्यास की जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों का ध्यान घरेलू बातों से हट सकता है। छोटे अभ्यास और लिखित पुनरावृत्ति उपयोगी होंगे।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
घर या जमीन से जुड़ा प्रस्ताव आए तो उसे केवल मनपसंद जगह होने के कारण लाभकारी न मानें। स्वामित्व, बकाया, रखरखाव और भुगतान की शर्तों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी सुविधा की चाह और पेशेवर दिशा से दूरी महसूस होने के बीच संतुलन मांगती है। घर पर बड़ा खर्च करके काम की जरूरी पूंजी कम न करें। किसी अघोषित स्रोत से रकम मिलने की उम्मीद को बजट में शामिल न करें। यदि धन लौटना बाकी है तो संबंधित व्यक्ति से विनम्र लिखित पुष्टि लें और मिलने तक उसे उपलब्ध राशि न मानें।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
परिवार के साथ सहजता बढ़ाने के लिए सबकी सहमति का इंतजार करने के बजाय अपनी बात स्पष्ट और शांत ढंग से रखें। यदि साथी किसी घरेलू निर्णय में मदद करना चाहे तो उसे केवल जिम्मेदारी न सौंपें, निर्णय में भी शामिल करें। घर के कामों का बंटवारा बातचीत का व्यावहारिक विषय हो सकता है। किसी रिश्तेदार की टिप्पणी को पूरे परिवार की राय मान लेना अनावश्यक दूरी बढ़ा सकता है। संतान हो तो उसके ध्यान भटकने को तुरंत लापरवाही का नाम न दें। पहले दिनचर्या समझें। अकेले हैं और कोई परिचय आगे बढ़ रहा है तो निजी सीमाएं बताने में संकोच न करें। भरोसा सहज संवाद से बनेगा, तुरंत उपलब्ध रहने की मजबूरी से नहीं।
आज का वृश्चिक सेहत राशिफल
काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आराम का स्थान बनाए रखें। मन अशांत हो तो लगातार समाचार या संदेश देखते रहना थकान बढ़ा सकता है। थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठना, सहज चाल से टहलना या कमरे को व्यवस्थित करना मददगार हो सकता है। भोजन में परिचित और अनुकूल विकल्प रखें, खासकर यदि बाहर रहने की योजना हो। किसी दूसरे व्यक्ति की दवा या घरेलू नुस्खा अपने लिए उचित न मानें। लंबे समय से बनी तकलीफ या नया परेशान करने वाला लक्षण हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। नींद की तैयारी में काम से दूरी रखें और अगले दिन की जरूरी चीजें पहले जुटा लें।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
घर और काम की जरूरतों को अलग कागज पर लिखें। जिस विषय पर दूसरों की सहमति चाहिए, उसके विकल्प पहले तैयार करें। पढ़ाई में कठिन हिस्से पर शिक्षक से एक स्पष्ट प्रश्न पूछें, सामान्य शिकायत नहीं।
क्या न करें
संपत्ति, मरम्मत या घरेलू खरीद का भुगतान केवल मौखिक भरोसे पर न करें। परिवार की निजी बात कार्यस्थल पर अनावश्यक रूप से साझा न करें और किसी की चुप्पी को असहमति का पक्का प्रमाण न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र