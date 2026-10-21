आज का वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2026 : नीच स्थिति के मंगल हैं, अपने अनुभव को अंतिम ना मानें

vrishchik Rashifal in hindi:नौकरी में काम सौंपते समय अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। व्यवसाय में नया वादा करने से पहले उपलब्ध साधन और काम पूरा करने की अपनी क्षमता जांचें।

आज इक्कीस अक्टूबर को छोटे काम से शुरुआत करना बड़े विचारों में उलझने से बेहतर रहेगा। आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, संक्षिप्त बातचीत और अपनी ओर से की गई पहल उपयोगी हो सकती है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में आ जाएगा। इसके बाद घर, सुविधा और मन की स्थिरता से जुड़े विषय अधिक ध्यान मांग सकते हैं। घरेलू वातावरण अच्छा बनाने की गुंजाइश है, लेकिन हर व्यक्ति का मन सहज रहेगा, ऐसा मानना ठीक नहीं। अपनी कार्यसूची में थोड़ा खाली स्थान रखें, ताकि किसी पारिवारिक जरूरत से पूरी व्यवस्था न बिगड़े।

आज का वृश्चिक करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। किसी विषय को व्यापक नजरिए से समझने, अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने और अध्ययन की दिशा साफ करने में मदद मिल सकती है। सहायता अपने आप मिलने या यात्रा से लाभ होने का निष्कर्ष न निकालें। इसी राशि और भाव में नीच स्थिति के मंगल हैं, इसलिए केवल अपने अनुभव को अंतिम मानकर सलाह खारिज न करें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी में नियमित अभ्यास की जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों का ध्यान घरेलू बातों से हट सकता है। छोटे अभ्यास और लिखित पुनरावृत्ति उपयोगी होंगे।

आज का वृश्चिक धन राशिफल घर या जमीन से जुड़ा प्रस्ताव आए तो उसे केवल मनपसंद जगह होने के कारण लाभकारी न मानें। स्वामित्व, बकाया, रखरखाव और भुगतान की शर्तों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी सुविधा की चाह और पेशेवर दिशा से दूरी महसूस होने के बीच संतुलन मांगती है। घर पर बड़ा खर्च करके काम की जरूरी पूंजी कम न करें। किसी अघोषित स्रोत से रकम मिलने की उम्मीद को बजट में शामिल न करें। यदि धन लौटना बाकी है तो संबंधित व्यक्ति से विनम्र लिखित पुष्टि लें और मिलने तक उसे उपलब्ध राशि न मानें।

आज का वृश्चिक लव राशिफल परिवार के साथ सहजता बढ़ाने के लिए सबकी सहमति का इंतजार करने के बजाय अपनी बात स्पष्ट और शांत ढंग से रखें। यदि साथी किसी घरेलू निर्णय में मदद करना चाहे तो उसे केवल जिम्मेदारी न सौंपें, निर्णय में भी शामिल करें। घर के कामों का बंटवारा बातचीत का व्यावहारिक विषय हो सकता है। किसी रिश्तेदार की टिप्पणी को पूरे परिवार की राय मान लेना अनावश्यक दूरी बढ़ा सकता है। संतान हो तो उसके ध्यान भटकने को तुरंत लापरवाही का नाम न दें। पहले दिनचर्या समझें। अकेले हैं और कोई परिचय आगे बढ़ रहा है तो निजी सीमाएं बताने में संकोच न करें। भरोसा सहज संवाद से बनेगा, तुरंत उपलब्ध रहने की मजबूरी से नहीं।

आज का वृश्चिक सेहत राशिफल काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आराम का स्थान बनाए रखें। मन अशांत हो तो लगातार समाचार या संदेश देखते रहना थकान बढ़ा सकता है। थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठना, सहज चाल से टहलना या कमरे को व्यवस्थित करना मददगार हो सकता है। भोजन में परिचित और अनुकूल विकल्प रखें, खासकर यदि बाहर रहने की योजना हो। किसी दूसरे व्यक्ति की दवा या घरेलू नुस्खा अपने लिए उचित न मानें। लंबे समय से बनी तकलीफ या नया परेशान करने वाला लक्षण हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। नींद की तैयारी में काम से दूरी रखें और अगले दिन की जरूरी चीजें पहले जुटा लें।

शुभ अंक

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शुभ रंग लाल

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क्या करें घर और काम की जरूरतों को अलग कागज पर लिखें। जिस विषय पर दूसरों की सहमति चाहिए, उसके विकल्प पहले तैयार करें। पढ़ाई में कठिन हिस्से पर शिक्षक से एक स्पष्ट प्रश्न पूछें, सामान्य शिकायत नहीं।