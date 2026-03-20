वृश्चिक राशिफल 20 मार्च 2026: नई जिम्मेदारियों लेने में आज ना हटें पीछे, सेहत के साथ पैसों को लेकर रहें थोड़ा सतर्क
Aaj ka Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope 20 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए 20 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है? एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Scorpio Horoscope Today 12 March 2026, वृश्चिक राशिफल: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिरता, संतुलन और सावधानी का है। रिश्तों में गलतफहमियां दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पॉजिटिव सोच और धैर्य से दिन सफल बीतेगा। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
वृश्चिक प्रेम राशिफल
प्रेम संबंधों में आज छोटी-छोटी गलतफहमियां या नाराजगी आ सकती है। दिन खत्म होने से पहले इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। अपने साथी से खुलकर और शांत मन से बात करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए छोटा-सा सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए कोई खास व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोग पुराने प्रेमी से संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान रिश्ते पर इसका असर ना पड़ने दें। विवाहित महिलाओं को रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप का आभास हो सकता है, जिसे तुरंत जीवनसाथी के साथ सुलझाएं। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में संवाद और समझदारी से सब ठीक रहेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
करियर के मोर्चे पर आज नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है। इन्हें स्वीकार करने में पीछे ना हटें, क्योंकि ये आपकी क्षमता और मेहनत की परीक्षा लेंगे। टीम मीटिंग या क्लाइंट बातचीत में अपने सुझाव जरूर दें। खेल, कला, आईटी, मीडिया, बैंकिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट या अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए इंटरव्यू का दिन अनुकूल है। व्यापारियों को दिन के दूसरे हिस्से में महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए। छात्रों के लिए परीक्षा या रिजल्ट में सफलता के योग बन रहे हैं। मेहनत और आत्मविश्वास से आज आप आगे बढ़ेंगे।
वृश्चिक धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज सामान्य से थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है। छोटे-मोटे खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बड़े निवेश या सट्टेबाजी से बचें। दिन के दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन या घरेलू सामान खरीदने का योग बन सकता है। छात्रों को फीस या पढ़ाई से जुड़ा खर्च करना पड़ सकता है। व्यापारियों को फंड जुटाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन विदेशी व्यापार या साझेदारी से लाभ के संकेत हैं। किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक जोखिम ना लें और बजट का ध्यान रखें। कुल मिलाकर धन का प्रवाह नियंत्रण में रहेगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन सांस लेने में हल्की तकलीफ, आंख-नाक से जुड़ी परेशानी या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। शराब और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। दिन का दूसरा हिस्सा इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अनुकूल है। तैलीय, मसालेदार और ज्यादा मीठा खाने से बचें। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को यात्रा या वाहन में चढ़ते-उतरते सावधानी बरतनी चाहिए। पर्याप्त पानी पिएं, हल्का व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। योग या प्राणायाम से दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।
आज का दिन सकारात्मक सोच, संवाद और सावधानी का है। नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें और सेहत-पैसों पर नजर रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट