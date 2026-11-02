आज का वृश्चिक राशिफल (2 नवंबर 2026): गुरु कह रहे- पेशेवर जिम्मेदारी, परिणामों को ठोस रूप दें
vrishchik Rashifal: कारोबार में अच्छी योजना के साथ काम सौंपने और प्रगति जांचने का तरीका तय करें। आज तैयारी की गुणवत्ता को बाहरी प्रदर्शन जितना महत्व देना उपयोगी रहेगा।
दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में, नौवें भाव में रहेगा। किसी विषय को व्यापक नजरिए से समझने, मार्गदर्शन लेने या अपनी दिशा पर विचार करने की इच्छा हो सकती है। उपयोगी सलाह वही होगी जिसे अपनी परिस्थिति में परख सकें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की राय को बिना जांच अंतिम निर्णय न बनाएं। दिन को भाग्य के भरोसे छोड़ने के बजाय जानकारी जुटाने और अगला कदम तय करने में लगाएं। उत्साहजनक सूचना मिले तो उसका पूरा विवरण जानें। घर और काम की अलग जरूरतों को पहचानने से उलझन संभालना आसान हो सकता है, भले हर सवाल का उत्तर आज न मिले।
आज का वृश्चिक करियर और शिक्षा राशिफल कैसा?
सिंह राशि के दसवें भाव में गुरु पेशेवर जिम्मेदारी और आपसे अपेक्षित परिणामों को ठोस रूप देने की जरूरत बताते हैं। इसे स्वतः पदोन्नति का संकेत न मानें। यदि नई भूमिका की चर्चा हो तो अधिकार, संसाधन और जवाबदेही साथ समझें। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना और संतान संबंधी दायित्वों में नियमित भागीदारी का महत्व बढ़ाते हैं। विद्यार्थी कठिन विषय को छोड़ते जाने के बजाय उसकी बुनियादी कमी पहचानें। शिक्षक से सामान्य सलाह की जगह अपने हल किए प्रश्न पर प्रतिक्रिया लें। यदि बच्चे की उपलब्धि की प्रतीक्षा है तो परिणाम से पहले उसके प्रयास में रुचि दिखाएं।
आज का वृश्चिक धन राशिफल कैसा?
आमदनी की उम्मीद और वास्तव में उपलब्ध रकम के बीच अंतर बनाए रखें। संभावित भुगतान के आधार पर नया खर्च तय करने से पहले उसकी पुष्टि करें। अतिरिक्त काम का प्रस्ताव मिले तो मेहनताना, खर्च और भुगतान की शर्तें लिखित में पूछें। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध पुराने बिल, सदस्यता और छूट गए भुगतान विवरण की समीक्षा का उपयोगी संदर्भ देते हैं। इससे कोई निश्चित नुकसान सिद्ध नहीं होता, लेकिन हिसाब की कमी पहचानने में मदद मिल सकती है। यात्रा या प्रशिक्षण पर पैसा लगाने से पहले उपयोगिता और कुल लागत देखें। घर की सुविधा के लिए खरीद जरूरी लगे तो मौजूदा साधन की स्थिति जांचें। दिखावे के बजाय टिकाऊ उपयोग को महत्व दें।
आज का वृश्चिक लव राशिफलकन्हसूस होना बातचीत का कारण हो सकता है, रिश्ते के भविष्य का फैसला नहीं। नए परिचय में जीवनशैली और जिम्मेदारियों पर सहज चर्चा करें। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिले तो तुलना किए बिना खुशी साझा करें।
आज का वृश्चिक राशिफल हेल्थ
मन कई सवालों में उलझा रहे तो सूचना लेने की सीमा तय करना उपयोगी होगा। हर खाली पल संदेश देखने के बजाय आंखों और ध्यान को विराम दें। भोजन नियमित रखें और अपनी सुविधा के अनुसार हल्की गतिविधि करें। लंबी पढ़ाई या बैठकर काम करने के बीच शरीर की स्थिति बदलते रहें। बेचैनी को बीमारी का निष्कर्ष न बनाएं, लेकिन लगातार परेशानी को अनदेखा भी न करें। कोई लक्षण बना हुआ है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आराम के लिए केवल काम खत्म होने की प्रतीक्षा न करें, उसे दिन की व्यवस्था में जगह दें।
क्या करें
किसी जरूरी निर्णय के लिए मिली सलाह लिखें और उसके समर्थन में तथ्य खोजें। परिवार या सहकर्मी से अपेक्षा है तो स्पष्ट अनुरोध करें, उनकी व्यावहारिक सीमा सुनें और उसके अनुसार अपनी योजना बनाएं।
क्या न करें
संभावित कमाई को निश्चित मानकर खर्च न बढ़ाएं। साथी के एक असहमत उत्तर को पूरे रिश्ते की समस्या न बनाएं और बच्चे की उपलब्धि को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की परीक्षा में न बदलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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