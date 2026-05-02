Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृश्चिक राशिफल 2 मई 2026: वृश्चिक राशि वाले आज काम की 3 बातों पर दें ध्यान, पढ़ें आज का पूरा राशिफल

May 02, 2026 07:15 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
share

Scorpio Horoscope Today 2 May 2026: वृश्चिक राशि राशि चक्र की आठवीं राशि हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल।

वृश्चिक राशिफल 2 मई 2026: वृश्चिक राशि वाले आज काम की 3 बातों पर दें ध्यान, पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Scorpio Horoscope Today 2 May 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: आज का दिन आपको ये समझाने वाला है कि छोटी-छोटी चीजें भी आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं। कोई आदत, खर्च, या रोज का रूटीन ऐसा हो सकता है जो धीरे-धीरे आपका समय और एनर्जी ले रहा है। जैसे बिना काम का खर्च, देर से खाना, या घर में फैला हुआ सामान तो इस ओर ध्यान दें। ये चीजें वैसे तो बड़ी नहीं लगती हैं लेकिन बार-बार होने से दिमाग भारी कर देती हैं। आज आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव करें लेकिन बस एक चीज चुनें और उसे ठीक करें। जैसे एक जगह साफ कर लिया या फिर कोई खर्च रोक लिया। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज किन-किन बातों पर ध्यान देना है?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

आज प्यार में ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो सीधा बोल दें। घुमाकर या चुप रहकर बात ना ही करें तो अच्छा होगा। इससे सामने वाला आपको अच्छे से समझ पाएगा। सिंगल लोगों को कोई अच्छा इंसान मिल सकता है लेकिन जल्दी फैसला ना लें। हर चीज को थोड़ा समय दें। जो लोग रिलेशन में हैं वो पुरानी बातों को बार-बार ना दोहराएं। पार्टनर से सिर्फ आज की बात करें। छोटी और क्लियर बात से रिश्ता बेहतर होगा। हर एक डिटेल को ध्यान में रखें।

ये भी पढ़ें:मेष, मिथुन, सिंह वालों का चमकेगा भाग्य, वृश्चिक, मीन वाले रहें थोड़ा सावधान

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

आज काम के मामले में आपको वही चीज ठीक करनी है जो बार-बार परेशानी देती है। कोई तरीका या काम का स्टाइल गलत है तो उसे आसान बनाने की कोशिश करें। बेकार की चीजों में समय ना खराब करें। नौकरी पेशा लोग आज एक बड़ी परेशानी या देरी को खत्म करने की कोशिश करें। बिजनेस से जुड़े लोग अपने काम के तरीके को थोड़ा आसान करें। स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई की जगह साफ करना और एक गलत आदत सुधारना बहुत काम आएगा। काम को ज्यादा भारी ना बनाएं। आप चीजों को जितना आसान रखेंगे उतना सही होगा।

वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल

आज पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान देने का दिन है। कोई ऐसा खर्च हो सकता है जो बिना काम के चल रहा हो। आप उसे बंद कर दें। अपने खर्च और पेमेंट्स को सही से संभालें। गुस्से में या जल्दी में कोई फैसला ना लें। अगर कोई खर्च बार-बार हो रहा है और फायदा नहीं दे रहा तो उसे रोक दें। छोटी-सी बचत आगे बड़ी मदद करेगी। पैसे को लेकर साफ-सुथरा सिस्टम रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने बचत और खर्चे के बीच सही बैलेंस बनाएं।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 2 मई: आज शब्दों से बनेंगे या बिगड़ेंगे रिश्ते, सोच-समझकर दें जवाब

वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

आज शरीर को आराम और हल्कापन चाहिए। ज्यादा भारी खाना मत खाएं और ज्यादा सोचने से बचें। थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें या कुछ देर शांत बैठें। पेट, नींद या थकान से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके सही रूटीन से सब ठीक हो सकता है। शाम को हल्का खाना खाएं और जल्दी आराम करें। सोते वक्त शांत रहें। स्क्रीन टाइमिंग को कम रखें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, रूटीन से सुधरेगा दिन, पढ़ें राशिफल

वृश्चिक राशि के लिए सलाह

आज पूरा दिन बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी चीज सुधार लीजिए और आपका काम हो जाएगा। वही छोटा बदलाव आपको अंदर से हल्का और खुश महसूस कराएगा।

वृश्चिक राशि का लकी नंबर: 5

वृश्चिक राशि का लकी रंग: वाइन

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

और पढ़ें
Vrishchik Rashifal Scorpio Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने