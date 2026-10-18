आज का वृश्चिक राशिफल (18 अक्टूबर 2026) : शनि कह रहे-मेहनत का असर तुरंत न दिखे तो कोशिश को बेकार न मानें
vrishchik rashifal in hindi :बच्चों की छोटी कोशिश की सराहना करें, केवल परिणाम पर बात न करें। नए परिचय में अपनी सुविधा और निजी सीमा साफ रखना बेहतर रहेगा।
परिवार की जरूरत और अपने प्रयास के बीच दिन का ध्यान बदलता रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के तीसरे भाव में जाएगा। शुरुआती हिस्से में घर की बातचीत, जरूरी खरीद या किसी भुगतान का हिसाब सामने आ सकता है। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन जल्द जवाब देने की मजबूरी न महसूस करें। शाम तक किसी छोटे काम को खुद आगे बढ़ाने का उत्साह बढ़ सकता है। भाई बहन या परिचित से व्यावहारिक मदद मांगना ठीक रहेगा। घर और काम के बीच राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में घर की अधूरी व्यवस्था सुधारने के लिए काम से पूरी तरह कटने के बजाय एक सीमित काम चुनें। मेहनत का असर तुरंत न दिखे तो अपनी कोशिश को बेकार न मानें। छोटी प्रगति दर्ज करने से भरोसा बना रह सकता है। आसपास के किसी जरूरी काम के लिए निकलें तो सूची साथ रखें और बेवजह चक्कर बचाएं।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
आपका लहजा किसी सामान्य बात को भी अपनापन दे सकता है। साथी से खर्च या घरेलू जरूरत पर चर्चा करते समय पहले उसकी राय पूछें। अपनी योजना बताने से पहले सुनेंगे तो बातचीत कम थकाऊ रहेगी। परिवार में किसी की चिंता बार बार सुनकर अधीरता आ सकती है। हर बार समाधान देने के बजाय पूछें कि उसे मदद चाहिए या केवल बात करनी है। शाम को भाई बहन से संपर्क अच्छा लग सकता है। पुराने मतभेद को उसी बातचीत में सुलझाने का दबाव न रखें।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
पढ़ाई में बड़ा लक्ष्य देखकर घबराने के बजाय एक अध्याय का अधूरा हिस्सा पूरा करें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में हैं। उनका प्रभाव अभ्यास का परिणाम जांचने की जिम्मेदारी बताता है, इसलिए केवल पढ़ लेने को तैयारी पूरी न मानें। गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में हैं। उनसे जुड़ी समझ का उपयोग किसी कठिन विषय पर सही संदर्भ या शिक्षक की स्पष्ट व्याख्या खोजने में करें। कामकाज में अनुमान के आधार पर जवाब देने से बेहतर होगा कि तथ्य देखकर बात करें। शाम को आवेदन, संदेश या छोटे दस्तावेज तैयार करने में रुचि बन सकती है। काम खोज रहे हैं तो परिचित को अपनी जरूरत स्पष्ट शब्दों में बताएं। एक उपयोगी संपर्क कई बेमकसद संदेशों से बेहतर रहेगा।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
कमाई और उपलब्ध रकम में फर्क समझना जरूरी रहेगा। जिस भुगतान की उम्मीद है, उसे खाते में आने से पहले खर्च का आधार न बनाएं। परिवार के लिए खरीदारी करते समय जरूरी सामान पहले लें। किसी छोटी बचत के लालच में अनावश्यक मात्रा खरीदना बजट बिगाड़ सकता है। मेहनत के बदले भुगतान पर बात हो तो काम की सीमा भी लिखित रखें। शाम को बिल और रसीदें मिलाने से छूटी हुई छोटी रकम का पता चल सकता है। उधार मांगने वाले परिचित को अपनी आर्थिक सुविधा के अनुसार जवाब दें, अपराधबोध में फैसला न लें।
आज का वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मानसिक मेहनत के साथ शरीर को भी थोड़ी हलचल चाहिए। लंबे समय तक बैठे हों तो बीच में उठकर चलें। तनाव के दौरान चाय या कॉफी बढ़ाने के बजाय पानी और समय पर भोजन पर ध्यान दें। काम पूरा करने की जिद में आराम टालेंगे तो शाम की बातचीत भी बोझ लग सकती है। बाहर निकलना हो तो यात्रा में अतिरिक्त गुंजाइश रखें। लौटकर कुछ देर बिना फोन के बैठना उपयोगी रहेगा। नींद से पहले उलझी बातों की जगह अगले छोटे कदम को लिखें।
आज की सलाह: अपनी मेहनत का छोटा हिसाब रखें और मदद मांगने में संकोच न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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