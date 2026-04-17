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वृश्चिक राशिफल 17 अप्रैल 2026: छोटी-छोटी बातों को लेकर ना हों परेशान, पॉजिटिव रहें पूरे होंगे सभी जरूरी काम

Apr 17, 2026 07:23 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashifal: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

वृश्चिक राशिफल 17 अप्रैल 2026: छोटी-छोटी बातों को लेकर ना हों परेशान, पॉजिटिव रहें पूरे होंगे सभी जरूरी काम

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 17 अप्रैल 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा शांत, लेकिन असंतुलित महसूस हो सकता है। सुबह से ही ऐसा लग सकता है कि कहीं कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, चाहे दिनचर्या हो, काम की गति हो, नींद का पैटर्न हो या कोई छोटी-सी आदत। इन सभी चीजों से आपको परेशानी भी हो रही है। ये छोटी-छोटी बातें बार-बार ध्यान खींच सकती हैं और चिढ़ पैदा कर सकती हैं। आज आपकी भावनाएं गहरी लेकिन थोड़ी उलझी हुई रह सकती हैं। पुरानी कोई बात, अधूरी बातचीत या छोटा-सा फैसला बार-बार मन में आ सकता है। यह बोझिल नहीं लगेगा, लेकिन बार-बार ध्यान खींचता रहेगा। बता दें कि आज का दिन ज्यादा एक्टिव रहने का नहीं, बल्कि अपने अंदर क्या चल रहा है उसे शांतिपूर्वक समझने का है।

लव राशिफल

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी बातों का तनाव रिश्ते में ना आने दें। जलन या छोटी-छोटी बातों को असली भावनाओं से अलग रखें। एक शांत और ईमानदार बातचीत आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। अगर कोई बात मन में खटक रही है, तो उसे साफ-साफ कह दें। चुप्पी आज के दिन फायदेमंद नहीं होगी।

अगर आप सिंगल हैं, तो आज चमक-दमक की बजाय गहराई और स्थिरता ज्यादा आकर्षित करेगी। आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है। तुरंत कोई फैसला ना करें, बस देखते रहें कि कौन सा कनेक्शन आपको सुरक्षित और भरोसेमंद लगता है।

करियर राशिफल

कामकाज आज सामान्य गति से चलेगा, लेकिन आपका मन ज्यादा शांत और गंभीर रहेगा। आपको लग सकता है कि कोई बात पूरी तरह साफ नहीं है या कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसे में तुरंत जवाब देने या फैसला लेने की बजाय पूरे दिन स्थिति को ध्यान से देखें। धीरे-धीरे सब साफ हो जाएगा। आज बड़े बदलाव या नई योजनाएं शुरू करने से बचें। जो काम आपके सामने है, उसे व्यवस्थित और शांतिपूर्वक पूरा करने पर फोकस रखें। दूसरों की गति के साथ खुद को मजबूर ना करें, अपनी रफ्तार से काम करें। खुद को पॉजिटिव रखने से काम आसानी से पूरे होंगे।

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मनी राशिफल

आज पैसों से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी ना करें। अगर कोई निवेश या खर्च का विचार आ रहा है, तो उसे थोड़ा टालकर अच्छी तरह सोच लें। अनावश्यक खर्च से बचें और बजट का ध्यान रखें। आज का दिन आर्थिक मामलों में सतर्क और संतुलित रहने का है। कोई नियमित खर्च या बकाया भुगतान हो, तो उसे बेहतर तरीके से हैंडल करें।

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सेहत राशिफल

आज आप लो एनर्जी फील कर सकते हैं, खासकर बाहरी गतिविधियों के लिए। शरीर थोड़ा आराम मांग रहा है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो थकान बढ़ सकती है। आज का दिन सरल रखें - समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर आराम करें। ज्यादा भाग-दौड़ और थकान भरे कामों से बचें। हल्का व्यायाम या कुछ देर शांत बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा परेशान ना हों। चीजों को थोड़ा समय दें और उन्हें सही तरीके से ठीक करने पर ध्यान दें। पॉजिटिव रहें, धैर्य रखें और अनावश्यक दबाव से बचें। आज का दिन व्यवस्थित और शांत रहने का है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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