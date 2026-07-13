वृश्चिक राशिफल 14 जुलाई 2026:सूर्य और बुध का प्रभाव गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा
Vrishchik Rashifal :वाहन चलाते समय और जल्दबाजी वाले काम करते समय अतिरिक्त सावधानी ठीक रहेगी। बातों का लहजा पूरे दिन बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक तीखा वाक्य अनावश्यक तनाव बढ़ा सकता है।
ScorpioHoroscope 14 July 2026 Vrishchik Rashifal :शुरुआती हिस्से में मन थोड़ा भारी या भीतर-भीतर उलझा हुआ रह सकता है। कुछ बातें उम्मीद के मुताबिक न चलें तो निराशा जल्दी महसूस हो सकती है। काम में रुकावट, देरी या किसी और की वजह से बना दबाव परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया कम और निरीक्षण ज्यादा रखें। सूर्य और बुध का प्रभाव आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन यही बात छोटी बातों को भी बड़ा बना सकती है। इसलिए हर परेशानी को संकट न मानें। दिन बढ़ने पर माहौल बदलने लगेगा। सोच में थोड़ी राहत आएगी और आगे का रास्ता साफ दिखेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। शाम के बाद यात्रा, सीख, आध्यात्मिक रुचि या किसी सार्थक बातचीत से मन संभल सकता है। घर और करियर के बीच संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन थोड़ा संवेदनशील है। साथी की बात सुनते समय बीच में काटना या तुरंत निष्कर्ष निकालना बहस बढ़ा सकता है। वैचारिक अंतर आज सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकता है, खासकर सुबह के समय। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो अपनी अपेक्षा साफ रखें, लेकिन आरोप वाले अंदाज से बचें। शाम के बाद स्थिति नरम पड़ सकती है। तब बातचीत को नए सिरे से शुरू करना आसान रहेगा। विवाहित लोगों के लिए भी दिन का पहला भाग संयम मांगता है। छोटी बात पर तकरार से बचना समझदारी होगी। जो लोग किसी नए रिश्ते को समझ रहे हैं, वे आज सामने वाले का स्वभाव ध्यान से देखें। केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय न लें। परिवार के भीतर भी एक ही बात अलग-अलग तरह से सुनी जा सकती है, इसलिए बोलने से पहले शब्द चुनें।
वृश्चिक राशिफल करियर
कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। कोई फाइल, अनुमति, जवाब या सहयोग समय पर न मिलने से झुंझलाहट हो सकती है। फिर भी दिन खराब मानकर ढीले न पड़ें। दोपहर के बाद स्थिति बेहतर हो सकती है और रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। करियर में आपकी छवि पर शुक्र का असर है, इसलिए प्रस्तुति, व्यवहार और प्रोफेशनल अंदाज से लाभ मिलेगा। विद्यार्थी ध्यान भटकने से बचें। गहरी पढ़ाई करने के लिए शांत जगह चुनें। अगर किसी विषय में अटक रहे हैं तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। रिसर्च, ऑडिट, डेटा, टैक्स, बीमा, साझा संसाधन या गोपनीय काम में डबल चेक जरूरी है। बिजनेस करने वाले लोग जोखिम भरे फैसले सुबह टालें। शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। किसी वरिष्ठ की सलाह आज दिशा दे सकती है।
वृश्चिक धन राशिफल
पैसों के मामले में सतर्क रहना बेहतर रहेगा। साझा धन, किस्त, टैक्स, पॉलिसी, कमीशन या किसी संयुक्त खर्च का हिसाब उलझा सकता है। अगर निवेश की सोच है, तो केवल रोमांच में कदम न बढ़ाएं। सीमित और समझदारी वाला फैसला ठीक रहेगा। सट्टा जैसे जोखिम वाले विकल्पों में बहुत बड़ा दांव लगाने से बचें। खर्च पर नियंत्रण रखें, खासकर भावनात्मक खरीदारी पर। शाम के बाद सलाह लेकर कोई वित्तीय योजना बनाना उपयोगी हो सकता है। उधारी या मौखिक वादे पर भरोसा कम रखें। लिखित स्पष्टता आज जरूरी है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
ऊर्जा थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है। मन का बोझ शरीर में थकान की तरह महसूस हो सकता है। चलते समय, वाहन चलाते समय और सीढ़ियों पर ध्यान रखें। दिन की शुरुआत में बेचैनी ज्यादा हो तो गहरी सांसें और थोड़ा धीमा रुटीन अपनाएं। पैरों में भारीपन या हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए देर तक खड़े रहने से बचें। समय पर पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। रात में स्क्रीन टाइम कम रखें।
आज की सलाह: कम बोलें, साफ बोलें और हर जरूरी काम दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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