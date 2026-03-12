Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 12 मार्च 2026: आज बड़ी खरीदारी में शक है तो उसे टाल दें, रिश्तों में ऐसे दूर करें गलतफहमियां

Mar 12, 2026 06:42 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Aaj ka Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope 12 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope Today 12 March 2026, वृश्चिक राशिफल: आज यानी 12 मार्च के दिन वृश्चिक राशि के जातकों की अंतरात्मा काफी मजबूत रहेगी, इसलिए आज अपने मन की बात पर भरोसा करें। किसी से खुलकर और ईमानदारी से बात करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आज अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो छोटे-छोटे लेकिन अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय रखें। दिन के अंत तक कोई छोटा लेकिन फायदेमंद बदलाव आपकी योजनाओं को बेहतर बना सकता है।

वृश्चिक लव राशिफल
आज रिश्तों में सच्चाई और खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो अपने साथी से दिल की बात प्यार से कहें। अपनी चिंताएं या परेशानियां छुपाने की बजाय साझा करें, इससे भरोसा बढ़ेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो थोड़ा शांत रहकर यह समझने की कोशिश करें कि कौन व्यक्ति सच में आपकी परवाह करता है। किसी से शांत और अच्छी बातचीत एक नए और गहरे रिश्ते की शुरुआत कर सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल
आज काम में फोकस रखना बहुत जरूरी है। पहले जरूरी काम पूरे करें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर मीटिंग या ऑफिस में तनाव हो, तो शांत रहकर अपनी बात साफ तरीके से रखें। जरूरत पड़े तो सहकर्मियों से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। दिन खत्म होने तक आप अपने काम को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। सोने से पहले अगले दिन के कामों की छोटी लिस्ट बना लेना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में सावधानी रखना जरूरी है। बिल और खर्च अच्छी तरह जांच लें और अगर किसी बड़ी खरीदारी को लेकर मन में शक है, तो उसे टाल दें। छोटी-छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी बन सकती है। अगर कोई जल्दी पैसा कमाने का सुझाव दे, तो पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी अच्छा रहेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल
वृश्चिक राशि वाले आज अपनी दिनचर्या संतुलित रखें। हल्का और सादा खाना खाएं, समय पर आराम करें और खूब पानी पिएं। सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करने से तनाव कम होगा और ध्यान भी बेहतर रहेगा। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग से शरीर की थकान कम होगी। अगर मन उदास लगे तो किसी करीबी से बात करें। अच्छी नींद और छोटे-छोटे आराम आपको रिफ्रेश करेंगे और ऊर्जा देंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

