आज का वृश्चिक राशिफल(10 नवंबर 2026):राहु घर और मन की शांति से जुड़ी चाह बढ़ाएगा
Vrishchik Rashifal: कमाई को लेकर संतोष रहेगा, फिर भी खर्च की अलग सीमा तय रखना उपयोगी होगा।
अपने काम को पूरे भरोसे से आगे बढ़ाने का फैसला आज संतोष देगा। दिन मन की इच्छा पूरी होने का है। जो कर रहे हैं, उसमें अपनी भागीदारी साफ महसूस होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और कारोबार करने वालों के लिए कमाई का अच्छा दिन है। नौकरी में वरिष्ठ आपकी मेहनत से प्रसन्न रहेंगे। घर को लेकर कुछ नया करने की अचानक इच्छा भी होगी। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घर और मन की शांति से जुड़ी चाह बढ़ाएगा। इससे अपने माहौल को बदलने की बेचैनी रहेगी। चेतावनी यही है कि इस बेचैनी में लिया गया तत्काल फैसला दिन की संतुष्टि को कमजोर कर सकता है।
करियर वृश्चिक राशिफल
विद्यार्थी आज गंभीरता से पढ़ेंगे। विषय पर टिके रहने की क्षमता अच्छी रहेगी और पढ़ते समय ध्यान बार-बार भटकेगा नहीं। जिस हिस्से को समझने में समय लगता था, उस पर पर्याप्त देर बैठने का मन होगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा। कारोबार में आत्मविश्वास के साथ काम करने के योग हैं और अच्छी कमाई की संभावना है। ग्राहक से बातचीत में अपनी बात स्पष्ट रहेगी। नौकरी करने वालों के काम से वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। उनकी अपेक्षाओं और अपने काम के बीच तालमेल बनेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे उत्साह ऊंचा रहेगा, साथ ही अपनी बात को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। किसी टिप्पणी का असर मन पर जल्दी होगा। पढ़ाई या काम का सबसे ध्यान मांगने वाला हिस्सा पहले पूरा करें।
धन वृश्चिक राशिफल
व्यवसाय में अच्छी आय के योग हैं। अपने काम को भरोसे के साथ आगे रखने का लाभ मिलने की संभावना है। धन आने की उम्मीद और उसे पसंद की चीजों पर खर्च करने की इच्छा साथ रहेंगी। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। यह स्नेह जताने और सुख-सुविधा या शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। परिचितों के साथ समय बिताने में भी रकम लग सकती है। आमदनी अच्छी रहने पर मन थोड़ा खुलकर खर्च करने का होगा। घर की किसी सुविधा में अचानक रुचि पैदा हो सकती है।
लव वृश्चिक राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप उनके काम में सहयोग करेंगे और साथ निभाने का भाव साफ दिखेगा। रोज की किसी जिम्मेदारी में हाथ बंटाने से आपसी अपनापन बढ़ेगा। बातचीत में केवल अपनी पसंद रखने का मन नहीं होगा, साथी की सुविधा भी अहम लगेगी। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार के माध्यम से प्रस्ताव आने की संभावना है। ऐसी बात उठे तो घर में उत्सुकता रहेगी। अपने बारे में चर्चा सुनकर मन प्रसन्न होगा। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी अधिक महसूस होगी। घर में बदलाव की इच्छा और परिवार की मौजूदा पसंद के बीच कुछ अंतर सामने आएगा। उस अंतर पर होने वाली बातचीत अंत में आपकी अपनी प्राथमिकता भी साफ करेगी।
हेल्थ वृश्चिक राशिफल
मन उत्साहित रहेगा और अपनी जरूरतों की ओर ध्यान जाएगा। संवेदनशीलता बढ़ने से आसपास की बातों का असर सामान्य से अधिक महसूस होगा। घर में चैन से बैठने की इच्छा और कुछ बदल देने की बेचैनी साथ रहेंगी। सेहत के बारे में किसी विशेष परेशानी का संकेत नहीं है। पढ़ाई में लंबे समय तक बैठने या लगातार काम करने के दौरान आराम का हिस्सा छोटा पड़ सकता है। दिन भर अच्छा काम कर लेने का संतोष मानसिक राहत देगा। अपने लिए थोड़ी शांत जगह निकालें। रात तक मन इस बात से भरा रहेगा कि आपने दिन में अपनी भूमिका पूरे मन से निभाई है।
क्या करें
जीवनसाथी की रोज की किसी जिम्मेदारी में हाथ बंटाएं। पढ़ाई के लिए एक शांत समय अलग रखें और उसी विषय पर टिकें।
क्या न करें
किसी रिश्तेदार की शुरुआती बातचीत को तय विवाह मानकर आगे घोषणा न करें।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। सामाजिक सम्मान मिलेगा और कारोबार में अधिक आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ उलझन भी रहेगी। बड़े फैसलों में सोचने का समय लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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