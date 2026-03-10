Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 10 मार्च 2026: मेहनत से किए काम में मिलेगी सफलता, व्यस्त दिनचर्या में सेहत का रखें ध्यान

Mar 10, 2026 07:53 am ISTDr JN Pandey
Aaj ka Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope 10 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

वृश्चिक राशिफल 10 मार्च 2026: मेहनत से किए काम में मिलेगी सफलता, व्यस्त दिनचर्या में सेहत का रखें ध्यान

Scorpio Horoscope Today 10 March 2026, वृश्चिक राशिफल: 10 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मेहनत, संकल्प और संतुलन का दिन साबित होगा। मंगल और शनि की संयुक्त ऊर्जा आज आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जबकि प्रेम और पारिवारिक जीवन में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रहेगी, लेकिन शाम तक परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।

वृश्चिक प्रेम राशिफल

प्रेम संबंधों में आज भावनाओं को संयम से व्यक्त करने की जरूरत है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, लेकिन पुरानी बातों को बार-बार ना उठाएं। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और विनम्रता बनाए रखें।

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आज संपर्क बढ़ेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने या नए व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो सकता है। शाम को साथ में समय बिताने या छोटा सरप्राइज देने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

वृश्चिक करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिलेगा। चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां या अचानक बढ़ा हुआ काम लोड मिल सकता है, लेकिन आप समय पर सब कुछ पूरा करने में सफल रहेंगे। आईटी, इंजीनियरिंग, कानून, रिसर्च, बैंकिंग या प्रबंधन से जुड़े लोगों को अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी। व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट या डील फाइनल होने के योग हैं। नौकरी तलाश रहे लोगों को आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपनी मेहनत पर फोकस रखें। शाम तक मेहनत का सम्मान मिलेगा।

वृश्चिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति आज मजबूत और संतोषजनक रहेगी। मेहनत से कमाया पैसा टिकेगा और कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। संपत्ति या वाहन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। परिवार में किसी से आर्थिक सहायता या पुराना पैसा वापस मिलने की संभावना है। व्यापारियों को नए ऑर्डर या पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और जरूरतमंदों को दान करें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है। आंखों, गले या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को जोड़ों या कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। महिलाओं को हल्की स्त्री-रोग संबंधी परेशानी या थकान हो सकती है। खान-पान में संतुलन बनाए रखें, प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन लें, तला-भुना कम करें। शाम को हल्का व्यायाम या प्राणायाम जरूर करें। यात्रा पर जाने वाले लोग मेडिकल किट साथ रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें।

वृश्चिक राशि के लिए सलाह

आज का दिन मेहनत और संयम से सफलता पाने का है। शाम तक आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा।

आज आपकी मेहनत और लगन आपको सम्मान दिलाएगी। प्रेम में संयम, करियर में सफलता और धन में स्थिरता बनी रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

