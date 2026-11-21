21 नवंबर 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी संभालने और वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और खिलाड़ियों को सम्मान मिलने के योग हैं।

Scorpio Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वरिष्ठों के सामने जिम्मेदारी संभालने का अवसर आपकी पहचान बढ़ाने के योग लेकर आएगा। नौकरी करने वालों का साहस बढ़ेगा और काम करते समय आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा। पढ़ाई के लिए भी दिन उपयोगी रहेगा। मन में कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी और उसे काम में उतारने की ऊर्जा भी मिलेगी। परिवार या परिचितों के बीच किसी आयोजन की संभावना है। वहां का माहौल रोज के दबाव से अलग लगेगा। वृश्चिक राशि के पहले भाव में सूर्य अपने सम्मान और अधिकार को लेकर आपको सजग रखेगा। अपनी बात रखने में मजबूती होगी, हालांकि सामने वाले का लहजा भी जल्दी ध्यान खींचेगा। आज काम में आगे आने का उत्साह रहेगा और निजी जीवन में खुशी के लिए समय निकालने का मन होगा।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल पढ़ाई में दिन का उपयोग अच्छी तरह होने के योग हैं। विद्यार्थी किसी विषय पर ध्यान टिकाकर काम कर पाएंगे। अपनी तैयारी को लेकर भरोसा बढ़ेगा और पढ़ने का मन बना रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी लेने का साहस रहेगा। सिंह राशि के दसवें भाव में गुरु वरिष्ठों और काम की कमान को प्रमुख बनाएगा। सही जिम्मेदारी संभालने पर पहचान बढ़ने की संभावना है। अपने हिस्से का काम साफ ढंग से पेश करना उपयोगी रहेगा। कारोबारी विस्तार के लिए यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर सम्मान या पुरस्कार के लिए पहचान मिलने के योग हैं। आज अपनी क्षमता दिखाने का अवसर महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि अंतिम नतीजा संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर होगा। काम की बात रखते समय अपने योगदान पर केंद्रित रहें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल व्यवसाय बढ़ाने की सोच आर्थिक चर्चा का मुख्य हिस्सा बन सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना नए अवसरों की तलाश से जुड़ी रहेगी। आज धन के मामले में सबसे मजबूत संकेत अपने पेशेवर काम को आगे बढ़ाने का है। निश्चित आमदनी बढ़ने का वादा नहीं है, लेकिन मेहनत की उपयोगिता पर भरोसा रहेगा। किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना से बाहर जाने का खर्च सामने आ सकता है। काम में पहचान और तुरंत मिलने वाले धन के बीच फर्क साफ रहेगा। आर्थिक फैसले लेते समय आपका मन अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा करेगा। विस्तार से जुड़ा कदम उठाने से पहले उसके लिए उपलब्ध रकम तय कर लें। इससे उत्साह के साथ व्यावहारिक स्पष्टता भी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा और उनकी दुनिया की बातें सुनने में मन लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे मन हल्का होगा और रचनात्मक सोच उभरेगी। किसी सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। परिवार के बीच हंसी की जगह बनेगी और व्यस्त दिन में अपनापन महसूस होगा। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत भी मन को अच्छी लगेगी। सामाजिक कार्यक्रम की संभावना परिचितों से मिलने का अवसर देगी। चेतावनी यह है कि आत्मसम्मान की बात को हर छोटी असहमति से जोड़ना दूरी बढ़ाएगा। अपनी पसंद बताते समय दूसरे की बात भी पूरी सुनें। आज रिश्तों की खुशी साझा समय में रहेगी और बच्चों के साथ सहज जुड़ाव आपको विशेष संतोष देगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा दिन को सहारा देगी। काम करने का मन होगा और पढ़ाई के लिए बैठते समय उत्साह रहेगा। मन का हलकापन आपकी दिनचर्या पर भी अच्छा असर डालेगा। किसी रचनात्मक काम में लगने से ताजगी महसूस होगी। बाहर निकलने या अपनों के साथ सैर का अवसर मिला तो दिन अधिक सुखद लगेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ने से काम का बोझ मानसिक रूप से कम भारी लगेगा। इसके साथ आराम की अपनी जरूरत का ध्यान बना रहना उपयोगी होगा। आज का स्वास्थ्य संकेत सक्रिय और प्रसन्न रहने का है। दिनभर की व्यस्तता के बाद भी किसी पसंद के काम में थोड़ी देर मन लगाने की इच्छा रहेगी।

शुभ अंक- 3 शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका स्पष्ट रखें।

क्या न करें- बच्चों के साथ तय किए समय को दफ्तर की लंबी चर्चा में न गंवाएं।