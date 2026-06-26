नए घर में जाते ही आने लगे हैं डरावने सपने? कहीं इसकी वजह वास्तु दोष तो नहीं!
क्या नए घर में शिफ्ट होते ही डरावने सपने और पारिवारिक कलह बढ़ गई है? जानिए जमीन में छिपे वास्तु दोष के लक्षण और इसे दूर करने के बेहद आसान उपाय।
नए घर में शिफ्ट होते ही कई परिवारों को अजीब-अजीब सपने आने शुरू हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है और छोटी-छोटी बातों पर घर में झगड़े होने लगते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह समस्या अक्सर जमीन में छिपे दोष के कारण होती है। अगर आपके नए घर में भी ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि भूमि में कोई पुराना दोष दबा हुआ हो।
शल्य क्या है और क्यों होता है परेशानी?
वास्तु शास्त्र में जमीन के नीचे दबी पुरानी चीजों को शल्य कहते हैं। ये पुरानी हड्डियां, खोपड़ी, टूटे बर्तन, लोहे के टुकड़े या अन्य अशुभ चीजें हो सकती हैं। जब इनके ऊपर घर बन जाता है, तो जगह नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। नतीजा यह होता है कि घर में शांति नहीं रहती, नींद खराब होती है, परिवार में कलह बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां भी आने लगती हैं। धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि शल्य वाली जमीन पर रहने वाले लोगों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं।
दिशा के अनुसार शल्य के अलग-अलग प्रभाव
शल्य की समस्या दिशा के अनुसार अलग-अलग परेशानी देती है। पूर्व दिशा में हड्डी होने पर परिवार में बीमारी या मृत्यु का डर रहता है। दक्षिण दिशा में शल्य होने पर घर के मुखिया को खतरा हो सकता है। पश्चिम में शल्य चोरी और आर्थिक नुकसान लाता है। उत्तर में दरिद्रता और ईशान कोण में पशु नाश का संकेत मिलता है। वायव्य कोण में शल्य होने पर सबसे ज्यादा डरावने सपने आते हैं। इसलिए शल्य निकालते समय दिशा का पता लगाना बहुत जरूरी है।
शल्य निकालने का आसान तरीका
शल्य निकालने से पहले जमीन को नौ हिस्सों में बांटकर जांच किया जाता है। फिर घर के स्वामी से पुष्प, नदी, देवता या फल का नाम पूछें। जहां पहला अक्षर मिले, वहीं शल्य होने की संभावना होती है। यह काम किसी योग्य विशेषज्ञ के द्वारा कराना ही उचित होता है। शल्य निकालते समय 'ॐ धरणी विदारणा भूत्यै स्वाहा' मंत्र का जाप करें। अगर स्वामी मौजूद ना हों, तो पांच ब्राह्मणों से मंत्र का 15,000 जाप करवाएं। शल्य निकालने के बाद जमीन को गंगाजल से शुद्ध करें और हवन करवाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह चली जाती है।
शल्य मुक्त घर में कैसी आती है शांति?
शल्य निकालने के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। नींद अच्छी आने लगती है, परिवार में कलह कम होती है और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि शल्य रहने पर बार-बार परेशानी होती है। इसलिए नए घर में प्रवेश से पहले शल्य जांच जरूर करवा लें। साफ और शुद्ध जमीन पर बने घर में खुशियां और समृद्धि अपने आप आती है।
नए घर में डरावने सपने, नींद की कमी और परिवार में झगड़े अक्सर शल्य दोष के कारण होते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, तो वास्तु विशेषज्ञ से जांच करवाएं। शल्य निकालकर घर को शुद्ध करने से जीवन में शांति और सुख दोनों वापस आ जाते हैं। सही वास्तु वाले घर में रहना ही सच्ची खुशी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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