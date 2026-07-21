सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय

सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय
Sawan Upay Shiv pooja 2026 : सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे की रोमांचक कथा, उपाय और शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए -
Sawan Upay Shiva Pooja : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। सावन का व्रत रखने और इस पूरे महीने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस महीने विधि-विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की जाएगी। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे की रोमांचक कथा, उपाय और शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए -
सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय
पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष से समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई थी। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
सावन में शिव जी की कृपा दृष्टि के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
- भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सावन में महामृत्युंजय मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इससे परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना पूरी होगी।
- करियर और बिजनेस में लाभ पाने के लिए सावन में रुद्राभिषेक पूजन करें। श्रावण मास में रुद्राभिषेक को विशेष फलदायी बताया गया है।
- विवाह और मैरिड लाइफ से संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए सावन सोमवार का व्रत करें।
सावन में कितने सोमवार?
- 3 अगस्त - पहला सोमवार
- 10 अगस्त - दूसरा सोमवार
- 17 अगस्त - तीसरा सोमवार
- 24 अगस्त - चौथा सोमवार
सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए?
शहद
घी
भांग
दही
फूल
फल
अक्षत
बेलपत्र
धतूरा
गंगाजल
सफेद चंदन
काला तिल
हरी मूंग दाल
शमी का पत्ता
कच्चा दूध
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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