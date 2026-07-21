Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Sawan Upay Shiv pooja 2026 : सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे की रोमांचक कथा, उपाय और शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए -  

सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय

Sawan Upay Shiva Pooja : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। सावन का व्रत रखने और इस पूरे महीने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस महीने विधि-विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की जाएगी। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे की रोमांचक कथा, उपाय और शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए -

सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय

पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष से समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई थी। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

सावन में शिव जी की कृपा दृष्टि के लिए क्या उपाय करना चाहिए?

  • भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सावन में महामृत्युंजय मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इससे परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना पूरी होगी।
  • करियर और बिजनेस में लाभ पाने के लिए सावन में रुद्राभिषेक पूजन करें। श्रावण मास में रुद्राभिषेक को विशेष फलदायी बताया गया है।
  • विवाह और मैरिड लाइफ से संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए सावन सोमवार का व्रत करें।

ये भी पढ़ें:सावन में मंगला गौरी का व्रत कब, इस दिन पति और पत्नी जरूर करें ये 1 उपाय
ये भी पढ़ें:सावन में करें सिर्फ 1 उपाय, मिलेगी शांति, सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर जीत

सावन में कितने सोमवार?

  1. 3 अगस्त - पहला सोमवार
  2. 10 अगस्त - दूसरा सोमवार
  3. 17 अगस्त - तीसरा सोमवार
  4. 24 अगस्त - चौथा सोमवार

ये भी पढ़ें:सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल
ये भी पढ़ें:सावन में सूर्य, चंद्र ग्रहण, जानें पूजा-पाठ पर प्रभाव, भारत पर असर

सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए?

शहद

घी

भांग

दही

फूल

फल

अक्षत

बेलपत्र

धतूरा

गंगाजल

सफेद चंदन

काला तिल

हरी मूंग दाल

शमी का पत्ता

कच्चा दूध

ये भी पढ़ें:सावन कब से, जानें सावन के महीने में क्या दान और उपाय करें
ये भी पढ़ें:सावन में कितने सोमवार, जानें भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राहु-केतु की चाल का कमाल, इन 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:8 दिन बाद से इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, शुक्र गोचर से होगा प्रॉफिट
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Sawan Shiva Shiv Puja Vidhi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने