Sawan Upay 2026: आज से सावन भर करें ये 5 आसान उपाय, प्रसन्न होंगे भगवान शिव
Sawan Upay in hindi: सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में हर दिन कुछ उपायों को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है।
How to please lord shiva in sawan, Sawan Upay 2026: हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सावन भर भगवान शिव की पूजा-अर्चना विशेष रूप से की जाती है। शिव कृपा पाने के लिए शिव भक्त सावन में कई तरह के उपाय भी करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, सावन में किए गए उपाय और पूजा-अर्चना से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करने से भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन-धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। जानें सावन में शिव कृपा पाने के लिए हर दिन कौन-से उपाय करने चाहिए।
नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर:
घर में नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोष का कारण बनती है। जिसके कारण घर में तनाव, कलह और आर्थिक परेशानियां भी रहती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सावन में प्रतिदिन बेलपत्र के ऊपर चंदन से 'ऊं नम: शिवाय' लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-शांति और समृद्धि आती है।
मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए:
भगवान शिव को 'भोलेनाथ' भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव भक्ति भाव से एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन माह भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए इस माह में उनकी पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
धन लाभ की प्राप्ति के लिए:
सावन महीने में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि सावन भर शिवलिंग का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं।
करियर में तरक्की पाने के लिए:
भगवान शिव को चंदन प्रिय है। मान्यता है कि प्रतिदिन पूजा के समय शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने के बाद उसी चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और करियर में उन्नति के योग बनते हैं।
मानसिक शांति के लिए:
भगवान शिव की पूजा में पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' के जाप का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह आने वाले संकटों पर विजय दिलाता है और तरक्की प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान