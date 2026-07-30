सावन का पहला दिन: सुबह 4:05 बजे से शिव पूजा का उत्तम मुहूर्त, धन लाभ के लिए राशि अनुसार करें शिव जी का अभिषेक
Sawan time sawan ke pehle din pooja kab kre : आज है सावन का पहला दिन। सावन के पहले दिन राशि अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से न केवल ग्रह स्थिति मजबूत होती है बल्कि धन, सौभाग्य भी बढ़ता है।
आज है सावन का पहला दिन। इस बार सावन का आगाज श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान योग में होगा, जिसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस संयोग में की गई शिव उपासना, जलाभिषेक, व्रत, उपाय और मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। सावन के पहले दिन राशि अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से न केवल ग्रह स्थिति मजबूत होती है बल्कि धन, सौभाग्य भी बढ़ता है। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन किन चीजों से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए-
सावन का पहला दिन: सुबह 4:05 बजे से शिव पूजा का उत्तम मुहूर्त, धन लाभ के लिए राशि अनुसार करें शिव जी का अभिषेक
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:05 बजे से सुबह 04:47 बजे
- अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:39 बजे
- अमृत काल: सुबह 06:24 बजे से सुबह 08:09 बजे
- शुभ - उत्तम सुबह 05:30 बजे से सुबह 07:10 बजे
- चर - सामान्य सुबह 10:32 बजे से दोपहर 12:13 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 02:27 बजे से दोपहर 03:21 बजे
- लाभ - उन्नति दोपहर 12:13 बजे से दोपहर 01:53 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:56 बजे से शाम 07:17 बजे
- अमृत - सर्वोत्तम शाम 06:56 पी एम से शाम 08:15 बजे
- चर - सामान्य शाम 08:15 बजे से शाम 09:34 बजे
धन लाभ के लिए राशि अनुसार करें शिव जी का अभिषेक
- मेष राशि- सावन के पहले दिन भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल में केसर मिलाकर करें। शिवलिंग पर लाल चंदन से अभिषेक करें।
- वृषभ राशि- इस राशि के लोग भगवान शिव का अभिषेक दही से करें।
- मिथुन राशि- शिव जी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।
- कर्क राशि- भोलेनाथ को खुश करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल से करें।
- सिंह राशि- सिंह राशि के लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल और घी से करें।
- कन्या राशि- भोले बाबा को खुश करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल में मूंग की दाल मिलाकर करें। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं।
- तुला राशि- तुला राशि वाले पंचामृत या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें।
- वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और शिव जी का गंगाजल और लाल फूल से अभिषेक करना चाहिए।
- धनु राशि- शिवजी की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
- मकर राशि- भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिव जी का अभिषेक जल में शमी के पत्ते मिलाकर करें।
- कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को सावन के पहले दिन काला तिल मिश्रित गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें।
- मीन राशि- शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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