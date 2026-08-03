Sawan Somwar Vrat Katha 2026: सावन के पहले सोमवार पर जरूर पढ़ें यह व्रत कथा, भोलेनाथ करेंगे हर मनोकामना पूरी
Sawan Somwar Vrat Katha 2026: सावन के पहले सोमवार पर व्रत रखने के साथ सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
Sawan Somwar Vrat Katha 2026: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, विधि-विधान से शिव पूजा करने और सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है।
सावन सोमवार व्रत कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता था। उसकी भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुईं और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया।
भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। फिर भी माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी।
कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा होने लगा तो पिता को उसकी कम आयु की बात याद आने लगी। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में दोनों जहां भी रुकते, वहां यज्ञ कराते और जरूरतमंद लोगों को दान देते थे।
यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे, जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से देख नहीं सकता था। ऐसे में राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र से कुछ समय के लिए दूल्हा बनने का अनुरोध किया। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के कपड़े पर लिख दिया कि उसका विवाह वास्तव में उसी के साथ हुआ है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ वहां से चला गया।
कुछ समय बाद जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। मामा उसके लिए विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने युवक की स्थिति देखकर भगवान शिव से उसे जीवनदान देने की प्रार्थना की। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे दोबारा जीवित कर दिया।
इसके बाद युवक अपनी शिक्षा पूरी कर घर लौट आया। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा, जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। सच्चाई सामने आने पर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। जब साहूकार अपने पुत्र को जीवित देखकर घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी श्रद्धा और नियम के साथ सावन सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन की बाधाएं दूर करते हैं।
धार्मिक मान्यता
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत करने के साथ इस कथा का पाठ या श्रवण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और भक्त की उचित मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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