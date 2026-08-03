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Sawan Somwar Upay 2026: सिर्फ जलाभिषेक ही नहीं, इन 5 उपायों से भी भगवान शिव होते हैं प्रसन्न

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Somwar Upay in hindi: सावन महीने के सोमवार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करना अति उत्तम होता है। जानें भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन सोमवार पर क्या करना चाहिए।

How to please lord shiva in sawan monday 2026
सावन के सोमवार पर भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न

Sawan Somwar Upay in Hindi: भगवान शिव को 'भोलेनाथ' कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु भक्ति-भाव से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और शहद आदि अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन में भक्ति भाव से किए गए कार्यों से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर सिर्फ जलाभिषेक ही नहीं बल्कि 5 सेवा कार्यों को करने से भी प्रसन्न होते हैं। जानें सावन सोमवार के दिन किन उपायों को करने से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ।

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सावन सोमवार को करें सेवा:

ज्योतिष में पूरे सावन को ही पूजा-पाठ का महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस माह में सेवा और दान कार्य करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होते हैं। इस समय किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। सावन सोमवार के दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों की मदद करने से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली आती है।

वस्त्र का दान:

यूं तो पूरे सावन माह वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन सावन सोमवार पर वस्त्रों के दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन सोमवार को पीले और सफेद रंग के वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

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शिक्षा सामग्री का दान:

ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा का दान अति उत्तम माना गया है। सावन सोमवार के दिन गरीब या जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

गाय को खिलाएं चारा:

हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार पर गाय को हरा चारा खिलाने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। ज्योतिष के अनुसार, गाय को चारा खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है और धन लाभ के योग बनते हैं।

शिव पूजन सामग्री का दान:

सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए गरीब या जरूरतमंद लोगों को शिव पूजन सामग्री का दान करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में संपन्नता आती है।

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भगवान शिव की कृपा पाने के ये भी हैं आसान उपाय-

शिव-पार्वती का एक साथ करें पूजन:

सावन सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के शीघ्र योग बनते हैं और शादीशुदा लोगों की जिंदगी से तनाव खत्म होता है।

बेलपत्र करें अर्पित:

भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सावन सोमवार के दिन 21 या 108 बेलपत्र पर चंदन से ऊं नम: शिवाय लिखकर इसी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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