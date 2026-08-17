सावन सोमवार-नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, सिंह समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत; 12 राशियों पर असर
17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी और सूर्य गोचर एक ही दिन हो रहे हैं। सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जा रहा है।
सावन का तीसरा सोमवार इस बार नाग पंचमी के साथ पड़ रहा है। 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी दिन सूर्य भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। एक ही दिन सावन सोमवार, नाग पंचमी और सूर्य का राशि परिवर्तन होने से आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से खास माना जा रहा है। सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना गया है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में असर डाल सकता है। रचनात्मक काम करने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी में अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने से फायदा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर घर-परिवार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। घर में किसी बड़े फैसले पर चर्चा हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े काम में जल्दबाजी न करें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है। काम के साथ निजी जीवन के लिए भी समय निकालना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बातचीत और संपर्क के मामले में अच्छा रह सकता है। अटकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। नौकरी में नए लोगों से संपर्क बनेगा। कारोबारियों को किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। छोटी यात्रा भी हो सकती है। हालांकि किसी को बिना सोचे-समझे कोई वादा न करें।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन धन और परिवार से जुड़े मामलों पर असर डाल सकता है। आय के नए रास्ते तलाशने का मौका मिल सकता है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। खर्च बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना ठीक रहेगा। निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और कामकाज में नई ऊर्जा महसूस होगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। मान-सम्मान से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी या कारोबार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नींद और आराम को नजरअंदाज न करें। किसी भी काम को लेकर ज्यादा सोचने के बजाय जरूरी फैसले समय पर लेना बेहतर रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय आय और सामाजिक संपर्क के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी या फायदा मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। दोस्तों और परिचितों से सहयोग मिलेगा। हालांकि पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेते समय पूरी जानकारी जरूर लें।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। काम में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। कारोबारियों को भी काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अहंकार में आकर किसी से विवाद न करें।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में असर डाल सकता है। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय उपयोगी रह सकता है। पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह काम आएगी। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अचानक होने वाले बदलावों से जुड़ा रह सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। किसी पुराने निवेश या भुगतान को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन फैसला लेने से पहले पूरी स्थिति समझ लें। धार्मिक कार्यों में मन लगाने से मानसिक शांति मिल सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों पर असर डाल सकता है। कारोबार में पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। नौकरी करने वालों को टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। वैवाहिक जीवन में छोटी बात को लेकर बहस से बचें। सामने वाले की बात सुनकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर नौकरी, मेहनत और रोजमर्रा के कामों से जुड़ा रहेगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धा में मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद है। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या ठीक रखें।
आज क्या करें?
सावन सोमवार होने के कारण सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और फल अर्पित करें। ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा कर सकते हैं।
सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के कारण सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना भी धार्मिक मान्यता में शुभ माना जाता है। तांबे के पात्र से जल चढ़ाकर सूर्य देव का स्मरण करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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