सावन में हल्दी की गांठों के इस उपाय से क्या लाभ? चारों सोमवार जरूर आजमाएं

विवाह में बार-बार रुकावट आ रही है तो सावन के सोमवार पर हल्दी की गांठों से यह सरल उपाय करें। श्रीफल, हल्दी और पीला फूल अर्पित करके शिवजी की कृपा से जल्द मनचाहा रिश्ता तय हो सकता है। जानिए पूरा विधि और नियम।

हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी के विवाह में बार-बार बाधाएं आ रही हों, उम्र बढ़ती जा रही हो या मनचाहा रिश्ता मिलने में अड़चन आ रही हो, तो सावन का सोमवार इसके लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। हल्दी की गांठों से जुड़ा एक आसान उपाय कुंडली के विवाह संबंधी दोष दूर करने में मददगार माना जाता है।

विवाह संबंधी उपाय का महत्व सावन में हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाह में देरी या बार-बार आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। हल्दी सनातन परंपरा में मंगल कार्यों और विवाह का प्रतीक है। इसे श्रीफल और पीले पुष्प के साथ अर्पित करने से जन्म कुंडली के विवाह संबंधी दोष कम होने की मान्यता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय शीघ्र फल देने वाला बताया जाता है। माता भी अपने बच्चे के नाम और गोत्र लेकर यह उपाय कर सकती हैं।

उपाय के लिए आवश्यक सामग्री और तैयारी इस उपाय को करने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। एक श्रीफल यानी नारियल, पांच साबुत हल्दी की गांठें, एक पीला पुष्प और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे पर्याप्त है। पीला पुष्प बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए रखा जाता है। सामग्री साफ और शुद्ध रखें। उपाय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें। दिनभर सात्विक रहें और मन में शिव मंत्र का जाप करते रहें।

हल्दी की गांठों से उपाय करने की विधि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, अपनी कुलदेवी और पितरों का ध्यान करें। अब अपने हाथ में एक श्रीफल, पांच हल्दी की गांठें और एक पीला पुष्प रखें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी या अपने बच्चे के विवाह में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने और शीघ्र मनचाहे रिश्ते की दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद इन वस्तुओं को घर के मंदिर में भगवान शिव या शिवलिंग के सामने समर्पित कर दें। शाम को स्नान या हाथ-पैर धोकर पास के किसी शिव मंदिर जाएं। घर की सामग्री के साथ दक्षिणा लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें।

उपाय कैसे काम करता है और इसके लाभ श्रीफल को कल्पतरु का रूप माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और मनोकामना पूर्ति का फल देता है। हल्दी की गांठ विवाह और मंगल कार्यों का प्रतीक है। पीला फूल गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते ही विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय शादी के रास्ते में आ रही हर रुकावट को शीघ्र दूर करने में सहायक माना जाता है। नियमित रूप से सावन के सोमवारों पर इसे करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

पूजा के नियम और सावधानियां उपाय का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है। पूजा वाले दिन पूर्णतः सात्विक रहें। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन उपवास रखें। केवल दूध या फल ले सकते हैं। किसी के प्रति कड़वे शब्द या अपशब्द ना बोलें। दिनभर मन ही मन ॐ नमः शिवाय का जाप करते रहें।

सकारात्मक आचरण बनाए रखने से उपाय अधिक प्रभावी होता है। मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव ना लाएं।