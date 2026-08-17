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नाग पंचमी पर क्यों की जाती है नाग देवता की पूजा? शिवजी के गले में नाग का क्या रहस्य है?

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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17 अगस्त को सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ रही है। नाग पंचमी का भगवान शिव से गहरा संबंध माना जाता है और शिवजी के गले में विराजमान नाग को वासुकी नाग बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में नाग को भय, मृत्यु, समय और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। 

Sawan Somwar aur Nag Panchami
Sawan Somwar aur Nag Panchami

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए खास माना जाता है। इस महीने आने वाली नाग पंचमी का भी शिव पूजा से गहरा संबंध है। इस बार 17 अगस्त, सोमवार को नाग पंचमी मनाई जा रही है। खास बात यह है कि इसी दिन सावन सोमवार भी है। इसलिए आज शिव पूजा के साथ नाग देवता की आराधना का भी विशेष महत्व माना जा रहा है। हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख-शांति और सुरक्षा की कामना की जाती है। कई जगहों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र बनाकर पूजा करने की परंपरा है।

भगवान शिव के गले में क्यों रहता है नाग?

भगवान शिव के गले में विराजमान नाग को लेकर धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग-अलग कथाएं मिलती हैं। शिवजी के गले में नाग का नाम वासुकी बताया जाता है। समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी नाग का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है।

शिवजी के गले में नाग का होना कई तरह के प्रतीक से जोड़ा जाता है। नाग को भय और मृत्यु से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में भगवान शिव का गले में नाग धारण करना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि महादेव भय और मृत्यु से परे हैं।

नाग को समय और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव का नाग पर नियंत्रण यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपने डर, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

नाग पंचमी पर नागों की पूजा क्यों?

नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। इस दिन लोग नाग देवता को फूल, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हैं।

सावन सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप किया जा सकता है।

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नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए?

नाग पंचमी का पर्व जीवों के प्रति सम्मान और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश भी देता है। इसलिए इस दिन सांपों को पकड़ना या उन्हें परेशान करना उचित नहीं है।

कई जगह जीवित सांपों को दूध पिलाने की परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन सांपों के लिए दूध प्राकृतिक आहार नहीं है। पूजा के लिए नाग देवता की प्रतिमा या चित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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पूजा में रखें श्रद्धा का भाव

नाग पंचमी पर पूजा का उद्देश्य केवल किसी दोष या डर से बचना नहीं है। यह पर्व प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान की भावना से भी जुड़ा है। भगवान शिव के गले में नाग का स्वरूप इसी बात की याद दिलाता है कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है।

आज सावन सोमवार और नाग पंचमी एक साथ होने से भक्त भगवान शिव और नाग देवता दोनों की पूजा कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: लेख में दी गई धार्मिक बातें मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें निश्चित वैज्ञानिक या भविष्यवाणी संबंधी तथ्य के रूप में नहीं लेना चाहिए।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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