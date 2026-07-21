Sawan 2026:सावन का एक सोमवार बहुत खास, शिवकृपा पाने के लिए 23 साल बाद महासंयोग
Sawan in hindi: सावन का महीना इस साल बहुत खास है। लेकिन इस साल सावन में एक खास संयोग बन रहे है, जिसमें सावन का तीसरा सोमवार बहुत खास रहेगा।
सावन में अगर शिवजी की पूजा के लिए एक ही दिन दो खास मौके मिल जाएं तो शिव भक्तों के लिए इससे खास दिन कोई नहीं है। इस साल भी सावन में एक खास संयोग बन रहा है। इस साल सावन में सोमवार पर एक खास तिथि है जिस पर एक विशेष संयोग है। आपको बता दें कि इस साल 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। लेकिन सावन का तीसरा सोमवार खास रहेगा, इस दिन शिव की पूजा विशेष पूजा के लिए बहुत शुभ योग है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा योग 23 साल बाद बन रहा है।
क्या है खास संयोग
नाग पंचमी पर शिवजी से जुड़े नाग देवता की पूजा होती है। उज्जैन और काशी में नाग देवता की विशेष पूजा होती है। काशी के नागकूप पर नागेश्वर महादेव विद्यमान हैं। 12वीं शताब्दी में संस्कृत विद्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यहीं हुआ। महर्षि पतंजलि ने प्रेत योनि में रहते हुए भट्टोजी दीक्षित को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक बहत फलदायी माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना भी मंगलकारी होता है। यहां आप सावन में ग्रहों का क्या संयोग बन रहाहै और सावन में और किस सोमवार पर क्या खास संयोग बन रहा है, यह भी जानेंगे। यहां पढ़ें सावन के खास दिनों के बारे में
सावन के इस सोमवार पर भी खास संयोग
आदर्श सेवा संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ.रामनारायण द्विवेदी के अनुसार इस साल सावन के सोमवार और प्रधो, व्रत के होने से भी खास संयोग बन रहा है।
10अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है और इस दिन शिव प्रदोष व्रत भी है, ऐसे में भक्तों के पास शिवकृपा पाने का अच्छा मौका है। इसके अगले दिन मंगला गौरी व्रत है और इसी दिन सावन की शिवरात्रि भी पड़ेगी, महिलाओं के लिए भी यह दिन बहुत खास रहेगा।
ग्रहों की स्थिति भी सावन में बहुत खास
सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा की स्थिति से सावन के पहले रविवार पर 2 अगस्त को गजकेसरी योग बनेगा जो कई राशियों के लिए अच्छा होगा। शिव पूजन के लिए इस योग को अत्यंत शुभ माना गया है। मंगल गोचर से मेष, वृषभ, मिथुन, धनु, कन्या, कुंभ, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए लाभ के मौके मिलेंगे। इस तरह ग्रहों के हिसाब से भी सावन का महीना अत्यंत पावन है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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