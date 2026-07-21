Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sawan 2026:सावन का एक सोमवार बहुत खास, शिवकृपा पाने के लिए 23 साल बाद महासंयोग

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Sawan in hindi: सावन का महीना इस साल बहुत खास है। लेकिन इस साल सावन में एक खास संयोग बन रहे है, जिसमें सावन का तीसरा सोमवार बहुत खास रहेगा।

Sawan 2026:सावन का एक सोमवार बहुत खास, शिवकृपा पाने के लिए 23 साल बाद महासंयोग

सावन में अगर शिवजी की पूजा के लिए एक ही दिन दो खास मौके मिल जाएं तो शिव भक्तों के लिए इससे खास दिन कोई नहीं है। इस साल भी सावन में एक खास संयोग बन रहा है। इस साल सावन में सोमवार पर एक खास तिथि है जिस पर एक विशेष संयोग है। आपको बता दें कि इस साल 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। लेकिन सावन का तीसरा सोमवार खास रहेगा, इस दिन शिव की पूजा विशेष पूजा के लिए बहुत शुभ योग है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा योग 23 साल बाद बन रहा है।

क्या है खास संयोग

नाग पंचमी पर शिवजी से जुड़े नाग देवता की पूजा होती है। उज्जैन और काशी में नाग देवता की विशेष पूजा होती है। काशी के नागकूप पर नागेश्वर महादेव विद्यमान हैं। 12वीं शताब्दी में संस्कृत विद्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यहीं हुआ। महर्षि पतंजलि ने प्रेत योनि में रहते हुए भट्टोजी दीक्षित को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक बहत फलदायी माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना भी मंगलकारी होता है। यहां आप सावन में ग्रहों का क्या संयोग बन रहाहै और सावन में और किस सोमवार पर क्या खास संयोग बन रहा है, यह भी जानेंगे। यहां पढ़ें सावन के खास दिनों के बारे में

सावन के इस सोमवार पर भी खास संयोग

आदर्श सेवा संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ.रामनारायण द्विवेदी के अनुसार इस साल सावन के सोमवार और प्रधो, व्रत के होने से भी खास संयोग बन रहा है।

ये भी पढ़ें:Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 7 चीजें

10अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है और इस दिन शिव प्रदोष व्रत भी है, ऐसे में भक्तों के पास शिवकृपा पाने का अच्छा मौका है। इसके अगले दिन मंगला गौरी व्रत है और इसी दिन सावन की शिवरात्रि भी पड़ेगी, महिलाओं के लिए भी यह दिन बहुत खास रहेगा।

ये भी पढ़ें:सावन में 53 साल बाद खास संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा और होगा धन लाभ

ग्रहों की स्थिति भी सावन में बहुत खास

सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा की स्थिति से सावन के पहले रविवार पर 2 अगस्त को गजकेसरी योग बनेगा जो कई राशियों के लिए अच्छा होगा। शिव पूजन के लिए इस योग को अत्यंत शुभ माना गया है। मंगल गोचर से मेष, वृषभ, मिथुन, धनु, कन्या, कुंभ, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए लाभ के मौके मिलेंगे। इस तरह ग्रहों के हिसाब से भी सावन का महीना अत्यंत पावन है।

ये भी पढ़ें:सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Sawan Sawan Somwar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने