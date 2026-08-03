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Vastu Tips: अगर सावन सोमवार पर जा रहे मंदिर, तो वास्तु के इन 5 नियमों जरूर रखें ध्यान

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Somwar Vastu Upay 2026: सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करते हैं। अगर आप भी सावन के पहले सोमवार पर मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में प्रवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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सावन सोमवार को मंदिर में प्रवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

Sawan Somwar Vastu niyam 2026: आज 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है। सावन में शिव भक्त जलाभिषेक और दर्शन के लिए शिव मंदिर जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति तनाव, नकारात्मक विचारों और अहंकार को छोड़कर प्रवेश करता है। मंदिर में प्रवेश करते समय और लौटते वक्त व्यक्ति को कुछ बातों या नियमों का पालन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है और कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के इन नियमों के बारे में।

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वास्तु के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय इन नियमों का रखें ध्यान-

परिक्रमा की दिशा:

वास्तु के अनुसार मंदिर में भगवान की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में यानी बाएं से दाएं ओर करनी चाहिए। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन के बाद परिक्रमा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

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चप्पल कहां नहीं उतारें:

वास्तु के अनुसार, मंदिर के बाहर चप्पल एकदम भगवान के सामने नहीं उतारने चाहिए। वास्तु कहता है कि मंदिर में चप्पलों को इस तरह से उतारना चाहिए कि कोई दूसरा उन्हें लांघ नहीं सके। मंदिर में मोजे पहनकर नहीं जाना चाहिए।

तुरंत नहीं धोएं हाथ-पैर:

वास्तु के अनुसार, मंदिर से आने के तुरंत बाद हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि मंदिर से आकर हाथ-पैर धोने से मंदिर दर्शन और पूजा से मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाता है।

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शौचालय नहीं जाएं:

मंदिर से आने के बाद एकदम सबसे पहले शौचालय नहीं जाना चाहिए। मंदिर से आने के बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से कमाए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है।

मंदिर की चौखट को करें प्रणाम:

वास्तु के अनुसार जब भी मंदिर जाएं, तो मंदिर की चौखट को छूकर प्रणाम करके ही अंदर जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलने के साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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