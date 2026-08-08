Sawan Somwar 2026 Shayari: शिव भक्ति से महकेगा सावन का दूसरा सोमवार, अपनों को भेजें ये 10 शायरी
सावन के दूसरे सोमवार पर अपनों को भेजें भगवान शिव से जुड़े ये 10 प्यारे संदेश और शायरी। महादेव की भक्ति से जुड़ी शुभकामनाएं यहां पढ़ें।
सावन के महीने में आसपास का नजारा लोगों की शिवभक्ति से रंगा हुआ लगता है। चारों और भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देते हैं। लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। वहीं मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा सावन के सोमवार का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन विशेष रुप से भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसे में सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
इस खास दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ लोग इस पावन मौके पर अपनों को विश करते हैं और सोशल मीडिया वगैरह पर स्टेटस लगाते हैं। अगर आप भी सावन के दूसरे सोमवार पर अपनों को यूनीक मैसेज के साथ विश करना चाहते हैं तो नीचे देखें सावन के रंग में रंगे हुए 10 मैसेज-
सावन के दूसरे सोमवार के लिए पढ़ें शायरी-
1. सावन का दूसरा सोमवार खुशियां ले आए,
शिवजी की कृपा से हर मुश्किल दूर हो जाए।
भगवान करें बनी रहेगी आपके चेहरे की मुस्कान,
महादेव का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहे।।
2. सावन के दूसरे सोमवार पर शिवजी से यही दुआ है,
आप और आपके अपनों का साथ हमेशा बना रहे।
घर में प्यार बना रहे और भगवान हर परेशानी को दूर करें,
सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी बधाई।।
3. सावन सोमवार पर शिवजी से बस इतनी सी दुआ है,
आप और आपके अपने हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।
घर में प्यार बना रहे और हर परेशानी भोलेनाथ दूर कर दें।।
हर हर महादेव।
4. जिसका हाथ महादेव थाम लेते हैं,
उसकी मुश्किलें भी कम हो जाती हैं।
शिवजी आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएं और आपका हाथ थामकर रखें।।
हैप्पी सावन सोमवार 2026।
5. ना बड़ी-बड़ी खुशियों की मांग है,
ना किसी भी चीज का लालच।
बस बना रहे शिवजी का आशीर्वाद,
और कभी ना छूटे महादेव का साथ।।
6. सावन की ठंडी फुहार हो,
जुबान पर बस शिवजी का नाम हो।
भोलेनाथ की कृपा से आपका हर दिन
खुशियों से भरा हो।
सावन सोमवार की शुभकामनाएं।।
7. भोलेनाथ से आज यही मांगा है,
आपकी जिंदगी में उनका ही साया हो।
जो भी परेशानियां आ रही हैं इस मोड़ पर,
शिवजी के आशीर्वाद बदलती हर काया है।।
आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों।
हैप्पी सावन 2026।।
8. महादेव आपके घर में लाएं सुख-शांति,
परिवार के सभी लोग रहें स्वस्थ।।
रिश्तों में हमेशा बना रहे प्यार और हर मुश्किल का हल मिलता रहे।
सावन सोमवार पर आपकी हर मनोकामना पूरी हो।
9. इस सावन सोमवार पर हर परेशानी हो जाए आसान,
बनते जाए आपके अबसे हर काम।
जो चीज की आपने की है दिल से चाहत,
महादेव अब उसे आपके करीब ले आएं।।
10. सावन का दूसरा सोमवार लाया है खुशियां हजार,
महादेव के चरणों में सारी चिंता अब होगी पार।
हैप्पी सावन सेकंड मंडे।।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र