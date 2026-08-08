Sawan Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर करें शिवजी के इन 3 पावरफुल मंत्रों का जाप
Sawan Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा के साथ उनके 3 पावरफुल मंत्रों का जाप करें। जानिए महामृत्युंजय, पंचाक्षरी और शिव गायत्री मंत्र के जाप से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा-अराधना करने से जिंदगी की कई बाधाएं खत्म होती हैं। इस महीने में पड़ने वाले हर एक सोमवार के दिन शिवजी की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस खास मौके पर अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिवजी के कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो मन शांत रहता है और भोलेनाथ की असीम कृपा भी मिलती है। जानें ऐसे ही 3 खास मंत्र जिनका जाप आप सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं।
भगवान शिव के 3 पावरफुल मंत्र
1. महामृत्युंजय मंत्र
महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के पावरफुल मंत्रों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति स्वस्थ और भय मुक्त रहता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशान या बीमार है तो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना में इस मंत्र का जाप करना फायदेमंद माना जाता है। मान्यता है कि इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
2. पंचाक्षरी मंत्र
भगवान शिव का ये सबसे आसान मंत्र माना जाता है। माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला के साथ ॐ नम: शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना शुभ होता है। इससे मन शांत रहता है और किसी भी तरह का स्ट्रेस दूर होता है। अगर बार-बार नेगेटिव विचार आते हैं तो ये मंत्र लाभकारी होगा।
3. शिव गायत्री मंत्र
अगर आपको बार-बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मन में किसी भी तरह की उलझन है या फिर बार-बार रुकावट महसूस कर रहे हैं तो आप इस शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे पढ़ाई और काम में अच्छे से फोकस करने में मदद मिलती है। वहीं इसकी मदद से सही फैसले लेने की क्षमता भी मजबूत होती है।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
मंत्र जाप के समय रखें इन बातों का ध्यान
सावन सोमवार के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनें। किसी शांत और साफ जगह पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। कोशिश करें कि इस दौरान आपका चेहरा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। पूजा के दौरान घी का दीया जलाएं और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। मंत्रों के जाप के बाद भगवान शिव को जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा वगैरह अर्पित करें। इस दौरान मन को शांत रखें। पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना शिवजी से कहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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