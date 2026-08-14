Sawan Somvrat Vrat: सावन सोमवार व्रत करने के क्या लाभ होता है? जान लें बेलपत्र से जुड़ा खास नियम
sawan somvar vrat ke labh: हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना गया है। इस माह के सोमवार व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। सावन में शिव भक्त सोमवार व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत का फल क्या मिलता है।
Sawan Somwar Vrat Benefits: सावन सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को नियमपूर्वक करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इसलिए सावन माह के सोमवार व्रत का अधिक महत्व है। सावन का महीना और सोमवार व्रत दोनों ही भगवान शंकर को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार, सावन महीने के सोमवार व्रत करने से सबसे अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल सावन में कुल चार सोमवार व्रत का संयोग बना है। 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन नागपंचमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। नागपंचमी और सावन सोमवार व्रत एक साथ पड़ने से भगवान शिव की कृपा पाने का उत्तम संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत करने से क्या लाभ होता है।
सावन सोमवार व्रत करने से क्या फल मिलता है:
शिव पुराण के अनुसार, सावन सोमवार व्रत करने से मन पवित्र होता है। अविवाहित लोगों को सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। शादीशुदा जातकों का रिश्ता मजबूत होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। करियर में तरक्की मिलती है और मनचाही उन्नति प्राप्त होती है। कार्यों की बाधाएं समाप्त होती हैं और धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्रत करने से व्यक्ति में आत्म संयम, धैर्य शक्ति और आधात्मिक शक्ति का संचार होता है।
वर्ष भर के सोमवार व्रत का मिलता है फल:
शिव पुराण के अनुसार, अगर व्यक्ति वर्ष भर के सोमवार व्रत करने में समर्थ नहीं है, तो वह सावन के चार या पांच सोमवार व्रत का संकल्प ले सकता है। सावन माह के सोमवार व्रत करने वर्ष के सभी सोमवार व्रत का फल प्राप्त होता है।
सोमवार व्रत में इस 1 नियम का करें पालन:
शिव पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति सावन सोमवार व्रत करते हैं या सोलह सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं। वह सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो इसका दोष माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए या बेलपत्र तोड़ने में परिवार के उन सदस्यों की मदद लेनी चाहिए जिनका व्रत नहीं हो।
सावन के तीसरे सोमवार का महत्व और उपाय:
17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सावन का तीसरा सोमवार लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से शादी-ब्याह से जुड़ी अड़चनें या बाधाएं दूर होती हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान शिव का जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए और उन्हें 21 बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इस दिन पांच तरह के फल का दान शिव जी की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान