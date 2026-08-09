2 दिन लगातार कामिका एकादशी और सावन सोमवार व्रत, जानें कैसे करें एकादशी का पारण
Sawan somvar ko kaise kre Kamika Ekadashi 2026 paran: इस साल रविवार को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की विधिवत उपासना की जाएगी। कामिका एकादशी की पूजा ही नहीं पारण भी शुभ मुहूर्त में करना जरूरी माना जाता है। जानें कामिका एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त-
Sawan somvar, Kamika ekadashi 2026 : इस साल सावन मास की पहली एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है। इसके अगले दिन ही सावन महीने का दूसरा सोमवार पड़ रहा है। कई जातक एकादशी के साथ- साथ सावन के सोमवार का व्रत भी रखेंगे। पंचांग के अनुसार, 9 अगस्त के दिन कामिका एकादशी का व्रत और 10 अगस्त के दिन सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा। एकादशी रविवार को है और इसका पारण सोमवार को होगा। ऐसे में जिसका सावन का सोमवार का व्रत होगा, उसे पारण कैसे करना चाहिए, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। ऐसी सिचूऐशन में कई लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत का पारण कब और कैसे करना सही होगा। एकादशी व्रत के पारण को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए-
2 दिन लगातार कामिका एकादशी और सावन सोमवार व्रत, जानें कैसे करें एकादशी का पारण
कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए?
कामिका एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद पारण किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है।
कब से कब तक रहेगी द्वादशी तिथि?
हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 9 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से शुरू होगी, जिसका समापन 10 अगस्त को सुबह 8 बजे तक होगा।
कामिका एकादशी व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा।
कामिका एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?
कामिका एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त को सुबह 05:47 मिनट से 8 बजे तक करना उत्तम रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे तक ही रहेगी। इसलिए 8 बजे से पहले पारण कर लें।
सावन सोमवार व्रत रखने पर कैसे करें कामिका एकादशी व्रत?
कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु को भोग लगाकर करें। तुलसी दल और गंगाजल ग्रहण करके कामिका एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्रत पूरा भी होगा और आपके सावन सोमवार का व्रत भी नहीं टूटेगा।
कामिका एकादशी पर पारण करने से पहले करें विष्णु पूजा
- स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें
- भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
- प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं
- अंत में व्रत संकल्प पूर्ण करें और क्षमा प्रार्थना करें
- फिर व्रत का पारण करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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