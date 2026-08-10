सावन शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत पर 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक भद्रा, जानें पूजा के 5 उत्तम मुहूर्त और उपाय
Sawan Shivratri Time Mangla gauri vrat 2026: मंगलवार को मंगला गौरी व्रत और सावन शिवरात्रि की विधिवत पूजा की जाएगी। इस दिन रात में 4 प्रहर पूजा का भी विधान है। ध्यान देने वाली बात है इस दिन भद्रा भी लग रही है।
Sawan Shivratri Time Mangla gauri vrat 2026: इस साल सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत और सावन की शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं। सावन में दोनों ही दिन खास महत्व रखते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन विधिवत गौरी माता और शिव जी की उपासना होती है। सावन की शिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह 4.55 मिनट से लेकर रात में 1.52 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि में सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि की विधिवत पूजा संध्या के समय की जाती है। इस दिन रात में 4 प्रहर पूजा का भी विधान है। ध्यान देने वाली बात है इस दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में पूजा के लिए कुछ ही देर का शुभ समय मिलेगा। आइए जानते हैं 11 अगस्त को पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और उपाय -
सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत पर शुभ योग
इस दिन शाम 6.51 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा। सुबह 10:09 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा।
सावन शिवरात्रि व्रत संकल्प कब करें?
सावन शिवरात्रि पर सुबह में 04:22 बजे से 05:05 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दिन पूजा और व्रत संकल्प करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा, जो सुबह 5:47 मिनट तक रहेगा। क्योंकि इसके बाद भद्रा काल शुरू हो जाएगा।
सावन शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत पर 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक भद्रा, जानें पूजा के 5 उत्तम मुहूर्त और उपाय
शाम को पूजा का उत्तम मुहूर्त
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:04 से 07:26 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या- शाम 07:04 से 08:09 बजे तक
निशिता काल-रात 12:05 से 12:48 बजे तक
4 प्रहर में करें पूजा
पहला प्रहर मुहूर्त- शाम 07:04 से 09:45 बजे तक
दूसरा प्रहर मुहूर्त- रात 09:45 से 12:26 बजे तक
तीसरा प्रहर मुहूर्त- रात 12:26 से 03:07 बजे तक
चौथा प्रहर मुहूर्त- रात 03:07 से 05:49 बजे तक
सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत का पारण कब करें?
12 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह में 05:49 मिनट रहेगा।
कब से कब तक भद्रा का प्रभाव?
12 अगस्त के दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। भद्रा का पृथ्वी पर निवास चंद्रमा से देखा जाता है। जब भी चंद्र ग्रह कर्क राशि में होते हैं तो पृथ्वी पर भद्रा निवास करती है। इस दिन सुबह में 5:48 मिनट से भद्रा काल रहेगा, जो दोपहर 3:22 मिनट तक रहेगा।
कैसे करें पूजा?
स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव, गौरी सहित शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। अब सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। फिर आरती करें। अंत में ॐ नमः शिवाय का मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।
सावन शिवरात्रि पर क्या उपाय करें?
सावन शिवरात्रि पर 11 बेलपत्र पर सफेद चंदन से ॐ नमः शिवाय लिखें और अपनी मनोकामना कहें। फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दें।
मंगला गौरी व्रत पर क्या उपाय करें?
मंगला गौरी व्रत पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने से लिए शृंगार का सामान चढ़ाएं। शिव और गौरी चालीसा का पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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