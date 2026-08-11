Sawan Shivratri: सावन शिवरात्रि को जल में क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए? 12 राशियां करें ये उपाय, जानें जल चढ़ाने का मंत्र

Sawan Shivratri: सावन शिवरात्रि को जल में क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए? 12 राशियां करें ये उपाय, जानें जल चढ़ाने का मंत्र
Sawan Shivratri ka upay 2026 : अगर सावन की शिवरात्रि पर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शिव जी का जलाभिषेक जरूर करें। अपनी राशि अनुसार सावन शिवरात्रि पर जल से अभिषेक करने से ग्रहों को मजबूत कर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं।
Sawan Shivratri ka upay 2026 : इस साल मंगलवार के दिन सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का अत्यधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि शुभ संयोग में पड़ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन कुछ उपाय करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। पुराणों और कथाओं के अनुसार, भगवान शिव बहुत भोले हैं। मात्र जल अभिषेक से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सावन की शिवरात्रि पर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शिव जी का जलाभिषेक जरूर करें। अपनी राशि अनुसार सावन शिवरात्रि पर जल से अभिषेक करने से ग्रहों को मजबूत कर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं।
सावन शिवरात्रि को जल में क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए? 12 राशियां करें ये उपाय, जानें जल चढ़ाने का मंत्र
- मेष राशि- मेष राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में केसर या लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में गन्ने का रस या शमी के पत्ते मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- कर्क राशि- कर्क राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- सिंह राशि- सिंह राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- कन्या राशि- कन्या राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में हरी मूंग की दाल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- तुला राशि- तुला राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में दही मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में गुड़हल का फूल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- धनु राशि- धनु राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में घी या शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- मकर राशि- मकर राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में अक्षत मिलाकर या पंचामृत शिवलिंग का अभिषेक करें।
- कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
- मीन राशि- मीन राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर जल में आंक के फूल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
जल चढ़ाने का मंत्र
ॐ नमः शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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