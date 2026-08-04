Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया, जानें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के उत्तम मुहूर्त
Sawan shivratri par jal chadhane ka samay: सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में भद्राकाल को पूजा-पाठ या किसी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जानें सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय।
Best time to pour water on shivling on sawan shivratri 2026: हिंदू धर्म में सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिव पूजन, व्रत और रुद्राभिषेक के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। हर शिव भक्त को इस पावन दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन शिवरात्रि पर ही कांवड़िए शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहेगा। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त क्या है।
सावन शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी:
पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 04 बजकर 43 मिनट पर प्रारंभ होगी और 12 अगस्त को रात 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि और निशिता मुहूर्त को देखते हुए सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को मनाना उत्तम रहेगा।
सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया:
11 अगस्त 2026, मंगलवार को भद्रा काल सुबह 05 बजकर 56 मिनट पर प्रारंभ होगी और दोपहर 03 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होगी। भद्रा की कुल अवधि 10 घंटे 28 मिनट की है। भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है।
सावन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का उत्तम मुहूर्त:
सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05 बजकर 23 मिनट से सुबह 06 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक रहेगा। जलाभिषेक के लिए गोधूलि मुहूर्त रात 09 बजकर 13 मिनट से रात 09 बजकर 32 मिनट तक रहेगा।
सावन शिवरात्रि पर शिव पूजन के लिए निशिता मुहूर्त 2026:
सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के लिए निशिता मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त 12 अगस्त 2026 की सुबह 12 बजकर 05 मिनट से शुरू होकर सुबह 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
सावन शिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का समय:
सावन शिवरात्रि पर शिव पूजन का प्रथम प्रहर: शाम 07:04 बजे से रात 09:45 बजे तक
सावन शिवरात्रि पर शिव पूजन का द्वितीय प्रहर: रात 09:45 बजे से रात 12:26 बजे तक
सावन शिवरात्रि पर शिव पूजन का तृतीय प्रहर: रात 12:26 बजे से सुबह 03:07 बजे तक
सावन शिवरात्रि पर शिव पूजन का चतुर्थ प्रहर: सुबह 03:07 बजे से सुबह 05:49 बजे तक
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान