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Sawan Shivratri Vrat: सावन शिवरात्रि व्रत करने से क्या फल मिलता है? जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan shivratri vrat paran time 2026: हिंदू धर्म में सावन माह की शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जानें सावन शिवरात्रि व्रत के लाभ।

Sawan Shivratri fast 2026 Benefits
सावन शिवरात्रि व्रत के क्या फायदे हैं?

Sawan Shivratri vrat ke fayde: हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शंकर को कावड़ जल अर्पित करने की परंपरा है। इस दिन कुछ भक्त शिव पूजन और जलाभिषेक करने के साथ ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि इस बार सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया है। जानें सावन शिवरात्रि व्रत के लाभ और व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं।

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सावन शिवरात्रि व्रत के क्या लाभ हैं:

शिव पुराण के अनुसार, शिवरात्रि व्रत करने वाले व्यक्ति को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है और मन की शुद्धि होती है। यह व्रत जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं।

सावन शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं:

सावन शिवरात्रि व्रत में फल, दूध, दही, मखाने, साबूदाना या सिंघाड़े के आटे से बनी सात्विक चीजों का सेवन किया जा सकता है। अगर आप नमक खाते हैं, तो व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फल और ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं।

सावन शिवरात्रि व्रत में तामसिक वस्तुओं जैसे मास-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक तेल-मसाले युक्त चीजें नहीं खानी चाहिए।

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क्या सावन सोमवार व्रत करने वाले शिवरात्रि व्रत कर सकते हैं:

हां, सावन सोमवार व्रत करने वाला व्यक्ति सावन शिवरात्रि व्रत कर सकता है। दोनों अलग-अलग व्रत हैं। हालांकि मनुष्य को स्वास्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लेना चाहिए।

सावन शिवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा:

सावन शिवरात्रि व्रत का पारण 12 अगस्त 2026 को किया जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत पारण के लिए सूर्योदय के बाद का समय अति उत्तम माना गया है। ऐसे में 12 अगस्त को व्रत का पारण 05 बजकर 49 मिनट के बाद किया जा सकेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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