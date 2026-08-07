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सावन शिवरात्रि पर इतने घंटे होगा भद्रा का साया, जानें जलाभिषेक की सही टाइमिंग

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। जानें इस दिन भद्रा काल कितने घंटे रहेगा? इसी के साथ नोट करें जलाभिषेक का शुभ समय, पूजा का मुहूर्त और भगवान शिव की पूजा के लिए सही समय। 

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सावन शिवरात्रि 2026

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाली सावन शिवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। इस दिन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने और व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा देते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आप भी सावन शिवरात्रि का व्रत रखने और इस दिन जलाभिषेक करने की सोच रहे हैं तो जानें इसका सही समय और पूजा विधि क्या है?

कब मनाई जाएगी सावन शिवरात्रि

हिंदू पंचांग के हिसाब से सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है। हर महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की सुबह से होगी। तिथि की शुरुआत होने का समय 4 बजकर 43 मिनट होगा। वहीं इस तिथि की समाप्ति 12 अगस्त को रात 1 बजकर 51 मिनट पर है। उदयातिथि और निशिता मुहूर्त के हिसाब से सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को ही होगी।

भद्रा काल कब तक?

पंचांग के अनुसार 11 अगस्त के दिन 11 अगस्त की सुबह से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा। ये सुबह से दोपहर 3 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस दौरान शिवजी की पूजा करना सही होगा? हालांकि धर्म शास्त्रों के हिसाब से भगवान शिव की पूजा में भद्राकाल का दोष नहीं माना जाता है। ऐसे में सावन शिवरात्रि में पूरे दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा सकता है।

नोट करें जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त

सावन शिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त और निशिता काल में जलाभिषेक करना शुभ माना जाएगा। वहीं सावन शिवरात्रि के दौरान चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नीचे देखें इन मुहूर्तों का समय-

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:23 बजे से लेकर 6 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से लेकर 12 बजकर 58 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: रात 9 बजकर 13 मिनट से लेकर 9 बजकर 32 मिनट तक

निशिता काल: रात 12 बजकर 5 मिनट से लेकर 12 बजकर 48 मिनट तक

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बात की जाए चार प्रहरों की पूजा का तो पहले प्रहर की पूजा शाम में 7 बजकर 4 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 45 मिनट तक होगी। वहीं दूसरा प्रहर रात में 9 बजकर 45 मिनट से लेकर 12 बजकर 26 मिनट तक होगा। तीसरा प्रहर रात में 12 बजकर 26 मिनट से लेकर सुबह 3 बजकर 7 मिनट तक रहेगा। आखिरी और चौथे प्रहर का समय 12 अगस्त की सुबह 3 बजकर 7 मिनट से लेकर 5 बजकर 49 मिनट तक होगा।

सावन शिवरात्रि की पूजा विधि

सावन शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय शिवलिंग पर जल-दूध, गंगाजल, दही, शहद, घी और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं। इसके बाद आरती के वक्त शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ऐसी भी मान्यता है कि शिवलिंग पर सिर्फ जल और बेलपत्र भी सच्चे मन से अर्पित करने पर भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बस इस विधि के दौरान अपना मन साफ रखना है।

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ना करें ये गलतियां

शिवलिंग की पूजा करते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान देना जरूरी है। शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर और हल्दी अर्पित करने से बचना चाहिए। वहीं भूलकर भी सूखा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही कटा-फटा। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पूजा करने से पूरा फल मिलता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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