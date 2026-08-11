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Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाते समय ना करें ये गलतियां, जानें सही नियम

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन शिवरात्रि 2026 पर बेलपत्र चढ़ाते समय ना करें ये गलतियां। सही नियम जानें जैसे तीन पत्तियां, विषम संख्या और उल्टी तरफ से अर्पण। शिव पुराण के अनुसार विधि अपनाकर भोलेनाथ की कृपा पाएं।

Sawan Shivratri 2026
शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम

आज 11 अगस्त 2026 मंगलवार को सावन शिवरात्रि है। इस पावन दिन पर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव महापुराण में बेलपत्र अर्पण के सही नियम बताए गए हैं। सही तरीके से चढ़ाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गलत तरीके से अर्पण करने पर पूर्ण कृपा नहीं मिलती है। आइए जानें किन गलतियों से बचना चाहिए।

तीन पत्तियों वाले पत्ते ही चुनें

बेलपत्र तोड़ते समय हमेशा ऐसा पत्ता चुनें, जिसमें तीन पत्तियां एक साथ जुड़ी हों। ये तीन पत्तियां भगवान शिव की त्रिमूर्ति यानी रचना, पालन और विनाश का प्रतीक मानी जाती हैं। कटे हुए पत्ते या केवल दो पत्तियों वाले पत्ते कभी ना चुनें। टहनी तोड़ने से भी बचें, क्योंकि इसे शिवजी का अनादर माना जाता है। अलग-अलग पत्ते तोड़ना ही सही तरीका है।

विषम संख्या में ही अर्पण करें

शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में चढ़ाएं जैसे तीन, पांच, सात, ग्यारह, इक्कीस, इक्यावन या एक सौ एक। सम संख्या में चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। चढ़ाने से पहले पत्तों को अच्छी तरह धो लें। गंदे या अशुद्ध बेलपत्र कभी अर्पित ना करें। साफ और सही संख्या में चढ़ाने से पूजा का प्रभाव बढ़ता है।

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उल्टी तरफ से ही चढ़ाएं

बेलपत्र हमेशा उल्टी तरफ से शिवलिंग पर रखें। यानी चिकना हिस्सा ऊपर की तरफ और खुरदरा हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। इसे शिवलिंग के ऊपर सही तरीके से रखें। इस नियम का पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सही दिशा में अर्पण करने से भक्ति का फल पूरा मिलता है।

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शुद्ध भाव और सावधानी रखें

बेलपत्र चढ़ाते समय मन शुद्ध रखें और जल्दबाजी ना करें। सही नियम अपनाकर ही शिवजी की पूर्ण कृपा मिलती है। सावन शिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा सफल होती है। गलतियों से बचकर श्रद्धापूर्वक अर्पण करें, तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।

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सोमवार और चतुर्दशी को पत्ते ना तोड़ें

शिव पुराण के अनुसार, सोमवार या चतुर्दशी के दिन बेलपत्र तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। एक दिन पहले तोड़े गए बेलपत्र भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। सही दिन चुनकर पत्ते तोड़ने से शिवजी की कृपा बनी रहती है और पूजा का फल पूरा मिलता है।

सावन शिवरात्रि 2026 पर बेलपत्र चढ़ाते समय इन नियमों का पालन करें। सही विधि से अर्पण करने पर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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