सावन शिवरात्रि कल, जानें शिवलिंग पर किन फलों व फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए?

Which flower and fruit not to offer lord shiva: सावन माह की शिवरात्रि खास मानी गई है। इस बार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई, बुधवार को है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की विधि-विधान से पूजन व व्रत का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन व व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई फल व फूल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कुछ फलों व फूलों को चढ़ाने की मनाही है। जानें शिवलिंग पर किन फलों व फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए।