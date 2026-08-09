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सावन शिवरात्रि पर इन छोटे-छोटे उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं भोलेशंकर

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन शिवरात्रि पर इन छोटे-छोटे उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं भोलेशंकर। जलाभिषेक, रात्रि जागरण, चार प्रहर पूजा, दीपदान और दान की विधि जानें। 11 अगस्त 2026 को भोलेनाथ की कृपा पाने के आसान उपाय।

Sawan Shivratri Upay
सावन शिवरात्रि उपाय

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाली सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:43 बजे शुरू होगी और 12 अगस्त रात 1:51 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार, व्रत और पूजा 11 अगस्त को ही की जाएगी। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और छोटे-छोटे उपाय करने से भोलेशंकर प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

सुबह जलाभिषेक से करें दिन की शुरुआत

सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद, घी, गन्ने का रस और गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक के बाद अक्षत, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। इस उपाय से कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की कृपा से सुख-समृद्धि का आगमन होता है। सुबह की यह पूजा पूरे दिन की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है।

रात में जागरण और शिव चालीसा का पाठ

धार्मिक मान्यता है कि सावन शिवरात्रि की रात को सोने से भाग्य भी सो जाता है। इसलिए इस दिन को अहोरात्रि भी कहा जाता है। रात्रि जागरण करके शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में धन-धान्य बढ़ता और मानसिक शांति मिलती है। रात भर जागने से भक्ति भाव गहरा होता है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

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चार प्रहर में करें शिवलिंग का अभिषेक

शिव पुराण के अनुसार, भगवान शिव की चार प्रहर में पूजा का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का चारों पहर में अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रत्येक प्रहर में जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। चार प्रहर की पूजा करने से भक्त का मन पूरी तरह शिवमय हो जाता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

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घर के मुख्य द्वार और ईशान कोण का उपाय

सावन शिवरात्रि के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं। प्रदोष काल में शिव पूजन करें और शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। यह उपाय कालसर्प दोष से राहत दिलाने और शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है।

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सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं

पूजा के समय शिवलिंग पर सफेद चंदन के लेप से त्रिपुंड बनाएं। सफेद चंदन शिवजी को अत्यंत प्रिय है और शीतलता प्रदान करता है। साथ ही इस दिन गेहूं और जौ का दान करना बहुत शुभ माना गया है। दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

सावन शिवरात्रि पर ये छोटे-छोटे उपाय करने पर भोलेशंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा के साथ इन विधियों को अपनाकर भक्त अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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