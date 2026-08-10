कल सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन 5 मंत्रों का करें जाप
कल 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें। पंचाक्षरी, महामृत्युंजय, रुद्र, शिव गायत्री और रुद्राष्टक से पाएं मानसिक शांति। सही उच्चारण और भाव से जाप का तरीका जानें।
सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र माह में आने वाली शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। शिव जी भोले हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े आडंबर की जरूरत नहीं होती है। सच्चे मन से किए गए मंत्र जाप और छोटे उपाय भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कल शिवरात्रि के पावन दिन इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप जरूर करें।
पंचाक्षरी मंत्र का जाप
सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के पास शिवालय में जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर एक लोटा जल या शुद्ध दूध अर्पित करें। इस दौरान पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का लगातार जाप करें। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के साथ इस मंत्र का जाप करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र मानसिक शांति देता है और मन को एकाग्र रखता है। नियमित जाप से जीवन में सुख और सकारात्मकता का संचार होता है।
रुद्र मंत्र का जाप
शिवलिंग का अभिषेक करते समय रुद्र मंत्र 'ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः' का जाप जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु और शिव के शयन के बाद रुद्र स्वरूप सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसी कारण सावन में रुद्राभिषेक और रुद्र मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र के जाप से भक्त को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अभिषेक के दौरान इसे दोहराने से पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप
भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है। सावन शिवरात्रि पर पूजा और अभिषेक के समय 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्' मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के नियमित जाप से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी यह मंत्र राहत देने वाला माना जाता है। श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन मजबूत होता है और शिवजी की कृपा बनी रहती है।
शिव गायत्री मंत्र का जाप
जलाभिषेक करते समय शिव गायत्री मंत्र 'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्' का जाप करें। इस मंत्र का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और सुख-समृद्धि के योग बनते हैं। गायत्री मंत्र मन को शुद्ध करता है और भक्ति भाव को बढ़ाता है। सावन शिवरात्रि पर इसका जाप विशेष फलदायी रहता है और साधक को आंतरिक शक्ति मिलती है।
रुद्राष्टक मंत्र का जाप
भगवान शिव को जल अर्पित करते समय श्री रुद्राष्टक का जाप भी जरूर करें। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राष्टक शिवजी की स्तुति का सुंदर रूप है, जो भक्त के हृदय को भक्ति से भर देता है। सावन शिवरात्रि पर इन सभी मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होता है।
कल सावन शिवरात्रि पर इन 5 मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। सही उच्चारण और शुद्ध मन से की गई आराधना भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष