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Shiv ji ki Kahani: भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप कब और क्यों किया था धारण? पढ़ें कथा

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Lord Shiva Ardhanarishvara Kahani: सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। इस माह में भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में।

Lord Shiva Ardhanarishvara Kahani
भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप कब और क्यों धारण किया था

Lord shiva Ardhanarishvara story in hindi: भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गया है। सावन भर सावन शिव के कई स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप अत्यंत भव्य है। शिव पुराण में वर्णित कथा में भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा प्रचलित है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने यह रूप किसके दुखों को हरने के लिए धारण किया था? आइए जानते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पौराणिक कथा।

जब ब्रह्मा जी हो गए परेशान

शिव पुराण की कथा के अनुसार, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, जब ब्रह्मा जी उस दुख से अत्यंत दुखी हुए। उस समय आकाशवाणी हुई- 'ब्रह्मन! अब मैथुनी सृष्टि करो।' उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। लेकिन ब्रह्मा जी की परेशानी का कारण यह था कि उस समय तक भगवान शिव द्वारा नारीकुल प्रकट ही नहीं हुआ था।

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तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती और उनकी कृपा पाने का एक मात्र साधन तपस्या है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। यानी ब्रह्मा जी को भगवान शिव आधे हिस्से में स्त्री रूपी यानी शक्ति और आधे हिस्से में शिव नजर आए। भगवान शिव को पराशक्ति शिव के साथ एक ही शरीर में देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया।

ब्रह्मा जी ने मांगा भगवान शिव और माता पार्वती से वरदान

ब्रह्मा जी ने कहा- 'हे माते, मैं जगत की उत्पत्ति करने के लिए स्त्री जाति की रचना करने के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। भगवान शिव आप मुझे वरदान दीजिए। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं।'

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ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए कहा कि जगत जननी मां इस संसार की उत्पत्ति के लिए मेरे पुत्र दक्ष की कन्या पुत्री रूप में जन्म लेकर मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें।

तब माता पार्वती ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए राजा दक्ष के घर में जन्म लेने का वर दिया। वरदान प्राप्ति से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की रचना करने लगे।

मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं सभी पाप

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जो मनुष्य भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार की कहानी को पढ़ता या सुनता है वह इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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