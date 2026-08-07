10 अगस्त को बनेगा बुधादित्य योग, इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम
Sawan Second Somwar 2026 Budhaditya Yog: सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है और इस दिन सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम दे सकता है।
Sawan Second Somwar 2026 Budhaditya Yog: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस साल सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ रहा है। खास बात यह है कि इस दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग भी बन रहा है। ज्योतिष में इस योग को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा करने और जलाभिषेक करने से कई गुना अधिक फल मिल सकता है। आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए यह योग शुभ संकेत लेकर आ सकता है।
बुधादित्य योग क्यों माना जाता है खास?
जब सूर्य और बुध एक ही राशि में आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार यह योग बुद्धि, आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नौकरी, कारोबार और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाला माना जाता है। सावन के दूसरे सोमवार पर इसका बनना इस दिन को और भी खास बना रहा है।
इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शिवजी की पूजा से लाभ बढ़ सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सफलता मिलने की संभावना रहेगी।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए यह योग शुभ माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों के लिए यह समय लाभदायक रह सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए बुधादित्य योग सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भगवान शिव की कृपा से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन सकती है।
सावन के दूसरे सोमवार पर करें ये उपाय
- सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
- शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें।
- “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
- जरूरतमंद लोगों को दान दें।
- शाम के समय शिव आरती में शामिल हों।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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