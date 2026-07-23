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अगस्त में सावन संकष्टी चतुर्थी पर बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Sankashti Chaturthi Kab Hai: अगले महीने की शुरुआत में ही सावन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। ये दिन और भी खास बनने वाला है क्योंकि इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। जानें इस दिन की पूजा का शुभ मुहू्र्त और विधि।

अगस्त में सावन संकष्टी चतुर्थी पर बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Sawan Sankashti Chaturthi Kab Hai: सनातन धर्म में सावन का महीना और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश और शिवजी की कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। इस बार अगस्त के महीने में पड़ने वाली सावन संकष्टी चतुर्थी कई मायनों में खास होने वाली है। दिक्र पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में अगर सही विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जानिए इस खास दिन की सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ में जानें सावन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय कब होगा?

सावन संकष्टी चतुर्थी की सही तारीख

दिक्र पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की शुरुआत 1 अगस्त से हो जाएगी। तिथि के आरंभ होने का समय रात में 11:07 बजे है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 2 अगस्त को होगा। तिथि के समापन का समय 11:15 बजे है। ऐसे में उदयातिथि और चंद्रोदय के टाइम को ध्यान में रखते हुए सावन संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त को मनाई जाएगी।

संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त

अगर आप सावन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं और भगवान गणेश जी की पूजा सही मुहूर्त में करना चाहते हैं तो सुबह 7:24 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक का समय सबसे शुभ होगा। इसके अलावा भी पूजा के कई शुभ मुहूर्त रहेंगे। जो लोग बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं वो लोग सुबह 09:05 से 10:46 बजे तक पूजा करेंगे तो शुभ माना जाएगा। वहीं इस दिन अमृत मुहूर्त सुबह 10:46 से लेकर 12:27 बजे तक तक होगा सावन संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए इसे सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्म और अभिजीत मुहूर्त में भी इस दिन पूजा कर सकते हैं।

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2 अगस्त का चंद्रोदय समय

द्रिक पंचांग के हिसाब से इस दिन चंद्रोदय का समय थोड़ा लेट होगा। चांद रात में 9:24 के आसपास निकलेगा। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूरा ही नहीं होता है।

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सावन संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि

इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। भगवान गणेश की पूजा और व्रत के लिए संकल्प लें। शाम में पूजा घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। यहां पर गणेश भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। दीया और धूप जलाएं। गणेश जी को रोली-चंदन का तिलक करें। फूल अर्पित करें। मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। इस पूजा में दुर्वा अर्पित करना ना भूलें। पूजा के बाद आप संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ लें और आरती करें। इसके बाद रात में जब चंद्रमा निकलें तो लोटे में जल लें। इसमें थोड़ा सा दूध, अक्षत और फूल मिलाएं। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दें। प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें और लोगों को भी दें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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