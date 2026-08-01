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कल 2 अगस्त को रखा जाएगा सावन का संकष्टी चतुर्थी व्रत, नोट कर लें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

By Navaneet Rathaur
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कल 2 अगस्त को रखा जाएगा सावन का संकष्टी चतुर्थी व्रत। नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। गजानन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा से संकट दूर होंगे और सुख-समृद्धि आएगी। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

sawan sankashti chaturthi 2 august 2026
गजानन संकष्टी चतुर्थी

हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। सावन महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से बप्पा की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इस साल सावन की संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त को मनाई जाएगी।

सावन संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि

दिक्र पंचांग के अनुसार, सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 अगस्त की रात 11:07 बजे शुरू होगी। यह तिथि 2 अगस्त को दिन में 11:15 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को ध्यान में रखते हुए व्रत 2 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हुई महसूस होती हैं। सावन मास में यह व्रत और भी ज्यादा फलदायी माना जाता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त

सावन संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए सुबह 7:24 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक का समय शुभ रहेगा। बिजनेस में तरक्की चाहने वाले भक्त सुबह 9:05 से 10:46 बजे के बीच पूजा कर सकते हैं। अमृत मुहूर्त सुबह 10:46 से 12:27 बजे तक रहेगा, जिसे पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करना शुभ फल देता है। सही मुहूर्त में पूजा करने से बप्पा जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय का ध्यान रखकर पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।

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संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि

इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीया और धूप जलाएं। गणेश जी को रोली-चंदन का तिलक करें और फूल अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूजा में दुर्वा अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें और आरती करें। रात में चंद्रमा निकलने पर लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें।

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व्रत का महत्व और लाभ

संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, इसलिए इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सावन मास में यह व्रत और भी ज्यादा शुभ होता है। जो लोग नियमित रूप से यह व्रत रखते हैं, उनके घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। मानसिक परेशानियां कम होती हैं और नए काम शुरू करने में सफलता मिलती है। बप्पा की कृपा से बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और भक्त का आत्मविश्वास बढ़ता है।

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चंद्रोदय और अर्घ्य का विशेष ध्यान

संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अर्घ्य देते समय मन में अपनी मनोकामना अवश्य रखें। इस दिन पूरे समय सात्विक रहें और नकारात्मक बातों से बचें। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर का माहौल और भी पवित्र बनता है। 2 अगस्त को सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विधि के साथ रखने से भगवान गणेश की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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