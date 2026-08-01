कल 2 अगस्त को रखा जाएगा सावन का संकष्टी चतुर्थी व्रत, नोट कर लें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

कल 2 अगस्त को रखा जाएगा सावन का संकष्टी चतुर्थी व्रत। नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। गजानन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा से संकट दूर होंगे और सुख-समृद्धि आएगी। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। सावन महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से बप्पा की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इस साल सावन की संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त को मनाई जाएगी।

सावन संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि दिक्र पंचांग के अनुसार, सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 अगस्त की रात 11:07 बजे शुरू होगी। यह तिथि 2 अगस्त को दिन में 11:15 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को ध्यान में रखते हुए व्रत 2 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हुई महसूस होती हैं। सावन मास में यह व्रत और भी ज्यादा फलदायी माना जाता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त सावन संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए सुबह 7:24 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक का समय शुभ रहेगा। बिजनेस में तरक्की चाहने वाले भक्त सुबह 9:05 से 10:46 बजे के बीच पूजा कर सकते हैं। अमृत मुहूर्त सुबह 10:46 से 12:27 बजे तक रहेगा, जिसे पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करना शुभ फल देता है। सही मुहूर्त में पूजा करने से बप्पा जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय का ध्यान रखकर पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।

संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीया और धूप जलाएं। गणेश जी को रोली-चंदन का तिलक करें और फूल अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूजा में दुर्वा अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें और आरती करें। रात में चंद्रमा निकलने पर लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें।

व्रत का महत्व और लाभ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, इसलिए इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सावन मास में यह व्रत और भी ज्यादा शुभ होता है। जो लोग नियमित रूप से यह व्रत रखते हैं, उनके घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। मानसिक परेशानियां कम होती हैं और नए काम शुरू करने में सफलता मिलती है। बप्पा की कृपा से बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और भक्त का आत्मविश्वास बढ़ता है।

चंद्रोदय और अर्घ्य का विशेष ध्यान संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अर्घ्य देते समय मन में अपनी मनोकामना अवश्य रखें। इस दिन पूरे समय सात्विक रहें और नकारात्मक बातों से बचें। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर का माहौल और भी पवित्र बनता है। 2 अगस्त को सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विधि के साथ रखने से भगवान गणेश की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।