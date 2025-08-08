आज सावन पूर्णिमा व्रत, तुलसी और चंद्रदोष से जुड़े करें ये उपाय, विष्णुजी का मिलेगा आशीर्वाद
सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आज से लग रही है। इस साल पूर्णिमा आज और कल दोनों दिन है। श्रावणी उपाकर्म कल 9 अगस्त 2025 के दिन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:40 बजे शुरू होगी जो 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर दिन में 1:23 तक व्याप्त रहेगी, इसलिए रक्षा बंधन का पर्व कल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा का पर्व आज है। इस दिन तुलसी माता की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु तुलसी को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। तुलसी के सामने रात को घी का दीपक जलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा इस दिन चंद्र द्रोष से जुड़े उपाय भी करने चाहिए। इए जानें इस दिन चंद्रदोष और तुलसी पूजा से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए।
सावन पूर्णिमा व्रत के दिन आप चंद्र दोष से मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पूरे दिन व्रत रखें और शाम को चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं । चंद्र देव की पूजा के समय आप चंद्र स्तोत्र और चंद्र कवच का पाठ करें। दरअसल चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की कृपा पाने के लिए सफेद चीज का दान करना चाहिए।
इस दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी जी को श्रृंगार का समान अर्पित कर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। आप तुलसी स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पास दीप जलाना चाहिए।
इसके अलावा इस दिन पूजा में कौड़िया रखें और फिर उन्हें तिजौरी में रख लें। शाम को पीपल के पास भी दीपक जलाना चाहिए।