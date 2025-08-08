आज सावन पूर्णिमा व्रत, तुलसी और चंद्रदोष से जुड़े करें ये उपाय, विष्णुजी का मिलेगा आशीर्वाद

सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आज से लग रही है। इस साल पूर्णिमा आज और कल दोनों दिन है। श्रावणी उपाकर्म कल 9 अगस्त 2025 के दिन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:40 बजे शुरू होगी जो 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर दिन में 1:23 तक व्याप्त रहेगी, इसलिए रक्षा बंधन का पर्व कल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा का पर्व आज है। इस दिन तुलसी माता की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु तुलसी को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। तुलसी के सामने रात को घी का दीपक जलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा इस दिन चंद्र द्रोष से जुड़े उपाय भी करने चाहिए। इए जानें इस दिन चंद्रदोष और तुलसी पूजा से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए।