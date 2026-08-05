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सावन पूर्णिमा पर मेष से लेकर मीन राशि वाले करें ये उपाय, बढ़ेगी धन-दौलत

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan Purnima upay 2026 : श्रावण पूर्णिमा के दिन विधिवत लक्ष्मी माता की उपासना और व्रत रखने से आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिल सकती है।

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सावन पूर्णिमा के उपाय

Sawan Purnima upay 2026, सावन पूर्णिमा के उपाय : श्रावण पूर्णिमा का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा तिथि पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा इस साल 28 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन विधिवत लक्ष्मी माता की उपासना करने और व्रत रखने से आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए -

कब है श्रावण पूर्णिमा ?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त के दिन सुबह में 9:08 मिनट पर शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 9:48 मिनट पर होगी।

सावन पूर्णिमा पर मेष से लेकर मीन राशि वाले करें ये उपाय, बढ़ेगी धन-दौलत

मेष राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को लाल चुनरी और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें।

वृषभ राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर माता के समक्ष संध्या काल में घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि वालों श्रावण पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को लाल चुनरी और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें।

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कर्क राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करें।

सिंह राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर माता को मेवे का भोग लगाएं और श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

तुला राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी को लाल गुलाब और लाल रंग की चूड़ियां अर्पित करें।

धनु राशि वालों को श्रावण पूर्णिमा पर श्री सूक्तम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए।

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मकर राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के सामने 5 घी के दीपक जलाएं।

कुंभ राशि वालों को श्रावण पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को सिंदूर समेत शृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए।

मीन राशि वाले श्रावण पूर्णिमा पर माता को मेवे का भोग लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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