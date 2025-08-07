Sawan purnima 2025 ka vrat kab hai know snan daan shubh muhurat and sawan purnima upay कल या परसों कब रखा जाएगा सावन पूर्णिमा व्रत? जानें स्नान-दान मुहूर्त व धन लाभ के उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Sawan purnima 2025 ka vrat kab hai know snan daan shubh muhurat and sawan purnima upay

कल या परसों कब रखा जाएगा सावन पूर्णिमा व्रत? जानें स्नान-दान मुहूर्त व धन लाभ के उपाय

Sawan purnima kis date ko hai: हिंदू धर्म में सावन माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान-दान व पूजन के साथ व्रत करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। जानें इस बार सावन पूर्णिमा कब है। 

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:47 PM
Sawan Purnima Vrat Date and Muhurat: सावन माह का पूर्णिमा व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस बार दो दिन पू्र्णिमा तिथि होने के कारण लोगों के बीच व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानें पंडित जी से सावन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना रहेगा उत्तम, स्नान-दान का मुहू्र्त व उपाय।

सावन पूर्णिमा व्रत कब रखना रहेगा उत्तम: वैदिक पंचांग के अनुसार, 08 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर 02 बजकर 13 मिनट पर प्रारंभ हो रही है और 09 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक पूर्णिमा रहेगी। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पूर्णिमा तिथि का व्रत उस दिन रखना उत्तम होता है जिस दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विधान है। ऐसे में सावन पूर्णिमा व्रत 08 अगस्त को रखना उत्तम रहेगा। जबकि रक्षा बंधन का त्योहार पूर्णिमा के उदयकाल में 09 अगस्त को मनाया जाएगा।

सावन पूर्णिमा का स्नान-दान मुहूर्त: सावन पूर्णिमा का स्नान-दान उदयातिथि में 09 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:22 से सुबह 05:04 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05:47 बजे से दोपहर 02:23 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:00 से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा।

सावन पूर्णिमा उपाय:

1. पूर्णिमा के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

2. इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है।

3. सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके घर के मुख्य द्वार पर ऊं व स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है।

4. इस दिन भगवान शिव व भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं।

