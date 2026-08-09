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Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के पहले प्रदोष व्रत पर करें ये 3 उपाय, बरसेगी महादेव की कृपा

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन का पहला प्रदोष व्रत 10 अगस्त को है। मान्यता है कि इस खास दिन पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये 3 आसान से उपाय करें। 

Sawan First Somwar 2026
सावन प्रदोष व्रत 2026

सावन का महीना शुरू हुए दो हफ्ते बीत चुके हैं। इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करना फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से भक्तों को मन की शांति और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कई मायनों में शिवभक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। सावन के महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे और पहला वाला कल यानी 10 अगस्त को है।

हर कोई चाहता है कि पूरे विधि-विधान के साथ शिवजी की पूजा की जाए ताकि शिवजी को प्रसन्न किया जा सके। प्रदोष व्रत की शाम भगवान शिव को अगर आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो शाम की पूजा के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं।

सावन प्रदोष व्रत में करें ये उपाय-

1. ऐसे करें शिवलिंग का अभिषेक

प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। दूध-दही, घी और शहद के साथ शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। फिर इसी से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन शांत रहता है और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत दूर होने लगती है। इस उपाय के दौरान मन शांत रखें और अपनी मनोकामना पूरी श्रद्धा के साथ कहें।

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2. बेलपत्र का उपाय

भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। बेलपत्र शिवजी को बहुत ही प्रिय माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन 21 ऐसे बेलपत्र लें जो एकदम साफ हो और वो कटे-फटे ना हो। अब सफेद और पीले चंदन से बेलपत्र पर ॐ नमः शिवाय’ लिखें। बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आप ये अलग-अलग लिख सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर पूरे सच्चे मन के साथ इसे अर्पित करें। इस दौरान इसी मंत्र का जाप भी करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से रुके हुए काम में अच्छी ग्रोथ आती है और सारी मनोकामना पूरी होती है।

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3. शिवलिंग पर चढ़ाएं काला तिल और दूध

अगर आप पिछले कुछ समय से पैसों से संबंधित दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो इस प्रदोष व्रत के दौरान ये उपाय कर सकते है। प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध और काला तिल अर्पित करें। माना जाता है कि इसे जल के साथ अर्पित करने से मन की परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। वहीं इस उपाय से आर्थिक दिक्कतें तो दूर ही होती हैं। साथ ही राहु-केतु का बुरा प्रभाव भी काफी हद तक कम होता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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