सावन सोमवार पर कामिका एकादशी का पारण, फिर कैसे रखें सोम प्रदोष व्रत? जानें क्या चढ़ाएं और क्या खाएं

Sawan Monday 2026: 10 अगस्त को कामिका एकादशी पारण, सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। जानें एकादशी पारण के बाद सोम प्रदोष व्रत कैसे रखें, भगवान शिव को क्या अर्पित करें, व्रत में क्या खाएं और पूजा की सही विधि क्या है।

Sawan Monday: सावन का दूसरा सोमवार इस बार धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। 10 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ कामिका एकादशी के व्रत का पारण होगा। इतना ही नहीं, इसी दिन त्रयोदशी तिथि शुरू होने से शाम को सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। यानी भक्तों के लिए यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का अवसर लेकर आ रहा है। कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा गया है और अगले दिन द्वादशी में इसका पारण किया जाएगा। इसके बाद सोमवार व्रत की पूजा और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है।

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर एकादशी का व्रत रखा है तो सोमवार का व्रत कैसे करें? पारण के बाद क्या खाना चाहिए? क्या सोमवार का व्रत दोबारा रखा जा सकता है और शिवजी को किन चीजों का इस्तेमाल करके पूजा करनी चाहिए? धार्मिक परंपरा के अनुसार दोनों व्रतों की अपनी अलग विधि है। इसलिए कामिका एकादशी का पारण निर्धारित समय में करने के बाद सावन सोमवार की पूजा की जा सकती है। शाम को प्रदोष काल में शिवजी की विशेष पूजा करना इस दिन को और खास बना देगा।

10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी व्रत पारण 10 अगस्त 2026, सोमवार को सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। इसी दिन कामिका एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना है। पंचांग में पारण का समय सुबह 5:25 से 8:00 बजे तक दिया गया है।

इसके बाद सुबह करीब 8 बजे त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। सोमवार के दिन त्रयोदशी होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पंचांग के अनुसार 10 अगस्त को प्रदोष पूजा का समय शाम 6:57 बजे से रात 9:05 बजे तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 11 अगस्त की सुबह करीब 4:54 बजे तक रहेगी।

कामिका एकादशी का पारण कैसे करें? 10 अगस्त की सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें।

इसके बाद निर्धारित पारण मुहूर्त में पहले जल ग्रहण करके व्रत खोलें। इसके बाद फल, दूध, दही, मखाना या कोई हल्का सात्विक भोजन लिया जा सकता है। एकादशी के दौरान रखे गए व्रत को अचानक भारी भोजन से खोलने से बचना चाहिए।

कामिका एकादशी के पारण के समय भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता में तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय बताया गया है।

पारण के बाद सावन सोमवार का व्रत कैसे रखें?

यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। कामिका एकादशी का पारण करने के बाद सावन सोमवार की पूजा की जा सकती है। दोनों व्रत अलग-अलग धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं।

अगर आपने एकादशी में निर्जला या कठिन उपवास रखा है तो पारण के बाद शरीर की क्षमता के अनुसार हल्का भोजन करें। सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालु इसके बाद दिनभर फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू से बने सात्विक पकवान लिए जा सकते हैं।

जो लोग सोमवार का व्रत केवल एक समय भोजन करके रखते हैं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शाम की पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं।

शिवजी की पूजा में किन चीजों का करें प्रयोग? सावन सोमवार पर भगवान शिव की पूजा में जल और गंगाजल का इस्तेमाल करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करें। इसके साथ सफेद फूल, धतूरा और आक के फूल भी परंपरा के अनुसार चढ़ाए जा सकते हैं।

दूध से अभिषेक करने की भी परंपरा है। इसके अलावा दही, शहद और घी से पंचामृत बनाकर भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। पूजा के बाद शिवलिंग पर दोबारा स्वच्छ जल जरूर चढ़ाएं।

बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते साफ और साबुत हों। तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा है।

सोम प्रदोष में शाम को जरूर करें ये काम 10 अगस्त की शाम प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करें। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध से अभिषेक कर बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित करें।

भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य हो तो 108 बार मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके बाद शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें।

सोम प्रदोष में प्रदोष काल को विशेष महत्व दिया जाता है। 10 अगस्त को यह समय करीब शाम 6:57 बजे से रात 9:05 बजे तक रहेगा।

एकादशी पारण के बाद क्या न खाएं? पारण के बाद भी सोमवार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को भोजन में सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन से बचना धार्मिक व्रत परंपराओं में बताया जाता है।

एकादशी के दौरान जिन चीजों का सेवन नहीं किया जाता, जैसे अनाज और दालें, उनका सेवन पारण के बाद किया जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति सोमवार का फलाहारी व्रत रख रहा है तो सोमवार की अपनी व्रत परंपरा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए।

सुबह विष्णु पूजा, शाम को शिव आराधना इस तरह 10 अगस्त को भक्त दिन की शुरुआत कामिका एकादशी के पारण से कर सकते हैं। पहले भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी अर्पण करें। इसके बाद सावन सोमवार की पूजा करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें।