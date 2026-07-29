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सावन सोमवार: बाबा काशी विश्वनाथ का 4 अलौकिक स्वरूपों में दर्शन, रक्षा बंधन पर होगा दिव्य श्रृंगार

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan Monday Baba Kashi Vishwanath Darshan: हर सोमवार पर बाबा काशी विश्वनाथ अनोखे और अलौकिक रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। चार सोमवार पर 4 अलग- अलग भव्य रूपों में शिव भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

Sawan Monday: Baba Kashi Vishwanath Darshan in 4 divine forms till Raksha Bandhan 2026 Sawan Somwar
बाबा काशी विश्वनाथ का सावन शृंगार

Sawan Monday Baba Kashi Vishwanath Darshan: कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ भक्तजन भगवान शिव की आराधना करेंगे। इस बार सावन में अलग- अलग रूपों में बाबा काशी विश्वनाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। सावन में चार सोमवार पड़ने जा रहे हैं। हर सोमवार पर बाबा काशी विश्वनाथ अनोखे और अलौकिक रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। चार सोमवार पर 4 अलग- अलग भव्य रूपों में शिव भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार से आखिरी सोमवार तक बाबा काशी विश्वनाथ किन रूपों में भक्तों को दर्शन देने वाले हैं-

सावन सोमवार: बाबा काशी विश्वनाथ देंगे 4 अलौकिक स्वरूपों में दर्शन, रक्षा बंधन पर होगा दिव्य श्रृंगार

सावन का पहला सोमवार- 3 अगस्त 2026

सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का शंकर स्वरूप शृंगार किया जाएगा। गर्भगृह में अस्थायी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। प्रतिमा का शृंगार फूलों से किया जाएगा। इस रूप के दर्शन भक्तजन सप्तऋषि आरती के बाद ही कर सकेंगे। पूरे साल भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के इस स्वरूप का इंतजार करते हैं।

सावन का दूसरा सोमवार- 10 अगस्त 2026

सावन के दूसरे सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का गौरी शंकर स्वरूप शृंगार किया जाएगा। बाबा का यह स्वरूप अद्भुत और निराला होगा। इस रूप में बाबा के शिव और पार्वती रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। पूरे साल में एक ही बार बाबा गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन देते हैं।

सावन का तीसरा सोमवार- 17 अगस्त 2026

सावन के तीसरे सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप शृंगार किया जाएगा। बाबा काशी विश्वनाथ का यह स्वरूप बेहद ही अलौकिक होता है। बाबा के शृंगार की तैयारी जोरों- शोरों से हो रही है।

सावन का चौथा सोमवार- 10 अगस्त 2026

सावन के चौथे सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का रुद्राक्ष स्वरूप शृंगार किया जाएगा। इस दिन लगभग रुद्राक्ष के पांच लाख दानों से बाबा काशी विश्वनाथ का शृंगार किया जाएगा। बाबा पर अर्पित किए गए रुद्राक्ष को प्रसाद रूप में वितरित भी किया जाएगा।

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सावन पूर्णिमा- 27- 28 अगस्त 2026

इस साल सावन के आखिरी दिन यानी सावन की पूर्णिमा पर बाबा काशी विश्वनाथ का झूला शृंगार किया जाएगा। इस दिन रक्षा बंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। बाबा काशी विश्वनाथ अपने परिवार के संग भक्तों को झूले पर विराजमान होकर भव्य दर्शन देंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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