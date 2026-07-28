सावन में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, जानें शिव पूजा में क्या न करें
Sawan me kya na kare Sawan 2026 : सावन के महीने में शिव पूजा करने के दौरान भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भले आप सावन का व्रत न कर रहे हों पर शिव पूजन के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए।
Sawan me kya na kare Sawan 2026, सावन : सावन का महीना शुरू होने में बस कुछ ही समय रह गया है। सावन के महीने में विधि- विधान के साथ भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सावन महीने का पहला दिन 30 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का महीना रक्षा बंधन के साथ समाप्त होगा। पूजा- पाठ करने के भी कुछ जरूरी नियम हैं, जिनका पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शिव पूजा करने के दौरान भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भले आप सावन का व्रत न कर रहे हों पर शिव पूजन के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं सावन में शिव पूजा के दौरान किन कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है -
सावन में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, जानें शिव पूजा में क्या न करें
1. नारियल पानी से अभिषेक
नारियल के पानी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन के दौरान भगवान शिव का अभिषेक नारियल के पानी से नहीं करना चाहिए।
2. तामसिक भोजन का सेवन
सावन के दिनों में भूलकर भी मास, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव नराज हो सकते हैं।
3. सिंदूर
सावन के दिनों में शिव जी की पूजा में कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव वैरागी माने जाते हैं, जबकि सिंधुर सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए कुमकुम या सिंदूर को शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए।
4. टूटा चावल
सावन के महीने में शिवलिंग पर टूटे हुए चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है इस दिन साफ-धुले हुए अक्षत के दाने ही पूजा में इस्तमल करने चाहिए।
5. अपमान
कोशिश करें की सावन के महीने में कठोर वाणी का उपयोग न करें। आप किसी का दिल न दुखाएं और वाद-विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें। आपको न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए।
6. तुलसी की पत्तियां
कभी भी शिव पूजा के दौरान तुलसी की पत्तियां शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
7. काले वस्त्र
धर्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा-पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए सावन के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन सफेद, हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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