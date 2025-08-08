सावन के अंतिम दिन मेष, कुंभ, मीन वाले करें ये खास उपाय, शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम
इस समय मेष, कुंभ, मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती लगने पर व्यक्ति का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सावन के अंतिम दिन शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करें।
सावन के महीने का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर धरती में ही रहते हैं। इस माह में भगवान शंकर की पूजा- अर्चना करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर की कृपा से शनि दोष भी दूर हो जाता है। 8 अगस्त को सावन का अंतिम दिन है। सावन के अंतिम दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधते है और भाई बहन को उपहार देता है। इस समय मेष, कुंभ, मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती लगने पर व्यक्ति का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सावन के अंतिम दिन शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करें। शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं...
शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करें- जल, दूध, चीनी, केसर, इत्र, दही, देसी घी, चंदन, शहद, भांग
इन चीजों को अर्पित करते समय श्री रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्
निराकारमोङ्करमूलं तुरीयं
गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् ।
करालं महाकालकालं कृपालं
गुणागारसंसारपारं नतोहम्
तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभिरं
मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् ।
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।
त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं
भजेहं भवानीपतिं भावगम्यम्
कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।
चिदानन्दसंदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावद् उमानाथपादारविन्दं
भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं
न जानामि योगं जपं नैव पूजां
नतोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् ।
जराजन्मदुःखौघ तातप्यमानं
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो