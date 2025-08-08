सावन के अंतिम दिन मेष, कुंभ, मीन वाले करें ये खास उपाय, शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम

सावन के महीने का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर धरती में ही रहते हैं। इस माह में भगवान शंकर की पूजा- अर्चना करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर की कृपा से शनि दोष भी दूर हो जाता है। 8 अगस्त को सावन का अंतिम दिन है। सावन के अंतिम दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधते है और भाई बहन को उपहार देता है। इस समय मेष, कुंभ, मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती लगने पर व्यक्ति का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सावन के अंतिम दिन शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करें। शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं...