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सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव को कैसे बेलपत्र अर्पित करें, मनोकामना के लिए करें ये बेलपत्र उपाय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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sawan ke pehle somwar par belpatra kaise chadhaye: बेलपत्र अर्पित करने के नियमों को ध्यान में रखकर भगवान शिव की उपासना करना अधिक पॉवरफुल माना गया है। जानें बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका और मनोकामना के लिए शिवलिंग पर कैसे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए- 

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सावन के पहले सोमवार को मनोकामना के लिए करें ये बेलपत्र उपाय

sawan ke pehle somwar par belpatra kaise chadhaye, सावन का पहला सोमवार: इस साल सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 के दिन पड़ रहा है। सावन सोमवार का व्रत रखने से पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव- पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कई जातक सावन सोमवार पर मनोकामना पूर्ति के लिए भी बेलपत्र चढ़ाते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना से दंपति को दीर्घायु, सुख-समृद्धि और वास्तुदोष से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने के भी कुछ जरूरी नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर भगवान शिव की उपासना करना अधिक पॉवरफुल माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर कैसे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए -

सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव को कैसे बेलपत्र अर्पित करें, मनोकामना के लिए करें ये बेलपत्र उपाय

बेलपत्र चढ़ाने से पहले क्या करें?

  1. पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें।
  2. इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
  3. फिर पुष्प और सफेद चंदन अर्पित करें
  4. अब बेलपत्र अर्पित करें।

सावन के पहले सोमवार पर कैसे बेलपत्र चढ़ाएं?

  • सबसे पहले बेलपत्र को पवित्र जल से धो लें।
  • बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए।
  • शिवलिंग पर बेलपत्र उलटा चढ़ाना चाहिए। इसे इस तरीके से अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा (सीधा भाग) शिवलिंग को स्पर्श करे।
  • सही संख्या में बेलपत्र अर्पित करें। कम से कम तीन की संख्या में चढ़ा सकते हैं।
  • शिवलिंग पर बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाना चाहिए कि बेलपत्र का डंठल आपकी ओर हो।
  • शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र जाप करें। अगर आपको बेलपत्र का मंत्र याद न हो तो ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं।

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अगर कोई मनोकामना हो तो सावन सोमवार पर बेलपत्र से करें ये उपाय

अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए सावन सोमवार का व्रत- पूजन कर रहे हैं तो इस दिन बेलपत्र को इस तरीके से अर्पित करने पर आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो सकती है।

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बेलपत्र को धुलने के बाद पीले या सफेद चंदन से बेलपत्र की पत्तियों पर “ॐ नमः शिवाय” लिखें। बेलपत्र पर मंत्र लिखते समय अपनी मनोकामना मांगे। फिर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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